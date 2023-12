Startseite Effizientes Terminmanagement für erfolgreiche Kanzleien Pressetext verfasst von seo-torero am Do, 2023-12-07 09:17. KI-Assistenz und intuitive Terminbuchung revolutionieren den Service für Kanzleien. Mit unserem innovativen System entlasten Sie Ihr Sekretariat und bieten Ihren Mandanten einen zeitgemäßen, digitalen Service. Steigern Sie Ihre Erreichbarkeit um 300% dank einer einfachen und diskreten Online-Terminbuchung, unabhängig von Ihren Öffnungszeiten. Unsere Ende-zu-Ende Verschlüsselung und Server in Deutschland gewährleisten dabei 100%ige Sicherheit und DSGVO-Konformität. Dank automatischer Terminerinnerungen verzeichnen Sie 70% weniger Terminausfälle und optimieren somit Ihren Praxisablauf. Unsere Lösung entlastet Ihr Sekretariat nachhaltig. Telefonanrufe und E-Mails werden durch die Online-Terminbuchung minimiert, während Mandanten die Möglichkeit haben, relevante Daten anzugeben. Die KI-gestützten Terminvorschläge basieren auf Ihrem Kalender und spezifischen Buchungszeiten für verschiedene Fälle. Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Termine, da Terminbestätigungen erst nach Ihrer Zustimmung versandt werden. Nutzen Sie die KI-basierte Schätzung des zu erwartenden Zeitaufwands und Honorars, um die Priorisierung von Mandaten zu vereinfachen. Erleben Sie eine neue Dimension des Terminmanagements und steigern Sie die Effizienz Ihrer Kanzlei. Weitere Informationen finden Sie unter: https://advoria.de/ Über Advoria: Advoria ist eine innovative Plattform, die eine effiziente Verbindung zwischen Mandanten und qualifizierten Anwälten ermöglicht. Die Plattform bietet Anwälten die Möglichkeit, ihre Profile zu präsentieren, umfassende juristische Dienstleistungen anzubieten und ihre Expertise auf verschiedene Arten zu teilen. Neben der Unterstützung bei der Erstellung juristischer Dokumente können Anwälte auch Online-Fortbildungen anbieten, um ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sich stets auf dem neuesten Stand zu halten. Darüber hinaus ermöglicht Advoria die Verwaltung von Online-Terminen, um eine nahtlose und effiziente Kommunikation zwischen Anwälten und Mandanten zu gewährleisten. Mit Advoria wird die Zusammenarbeit zwischen Anwälten und Mandanten vereinfacht und optimiert, um rechtliche Angelegenheiten effektiv zu lösen. Pressekontakt: Advoria GmbH

Urbanstr. 71

10967 Berlin E-Mail: mail [at] advoria [punkt] de

