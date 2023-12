Top-Events auf einer Rheinkreuzfahrt erleben – Reise mit Erlebnisfaktor

Reisen sind längst nicht mehr nur klassische Urlaubsformen, sondern entwickeln sich immer mehr zu einzigartigen Erlebnissen. Die Reederei Nicko Cruises hat es geschafft, die Grenzen zwischen entspanntem Reisen und aufregendem Entertainment zu verwischen und präsentiert Rheinkreuzfahrten, bei denen das Erlebnis an Bord im Mittelpunkt steht. So wird die MS Rhein Melodie, ein modernes und elegantes Schiff von Nicko Cruises, zur Bühne für ein exklusives Schlager-Event, das die Herzen der Passagiere höher schlagen lässt. Diese Rheinkreuzfahrt verspricht nicht nur einen Kurztrip auf dem Rhein, sondern auch eine emotionale Schlagerparty. Das Spezialreiseportal kreuzfahrten-reisebuero.de hat viele Informationen über die einzigartigen Möglichkeiten und Besonderheiten dieser besonderen Rheinschifffahrten mit verschiedenen Events an Bord zusammengestellt.

Schlagershow auf der Rheinkreuzfahrt

Ein besonderes Highlight ist zum Beispiel die „MS Rhein Melodie - Schlagernacht mit Udo und Helene“. Bei dieser Rheinkreuzfahrt erleben die Passagiere eine Flusskreuzfahrt von nur einer Nacht in der faszinierenden Stadt Köln. Höhepunkt der außergewöhnlichen Rheinkreuzfahrt ist natürlich das exklusive Schlager-Event. In Köln erleben die Passagiere an Bord einen emotionalen Abend mit den unvergesslichen Songs der beiden Schlager-Superstars Helene Fischer und Udo Jürgens. Interpretiert werden die Hits von den Show-Profis Edwina De Pooter und Dirk Elfgen, die mit ihrer beeindruckenden Bühnenpräsenz und ihrem musikalischen Können für unvergessliche Momente sorgen. Doch nicht nur musikalische Unterhaltung, sondern auch kulinarische Highlights stehen auf dem Programm der Rheinkreuzfahrt. So erwartet die Passagiere am Abend ein mehrgängiges Menü und am nächsten Morgen ein reichhaltiges Frühstücksbuffet.

Rheinkreuzfahrt mit köstlicher Kulinarik am Abend sowie am nächsten Morgen

Veranstaltet wird die ultrakurze Rheinkreuzfahrt von der renommierten Reederei Nicko Cruises, die für exklusive und unvergessliche Kreuzfahrterlebnisse bekannt ist. Die Reederei sorgt dafür, dass die Passagiere an Bord eine ideale Kombination aus kulinarischen Genüssen und Schlagerzauber erwartet. Die MS Rhein Melodie von Nicko Cruises besticht nicht nur durch ihre moderne und elegante Ausstattung, sondern auch durch ihre charakteristischen Besonderheiten. Das Schiff bietet eine gemütliche Atmosphäre und spektakuläre Ausblicke auf die faszinierende Stadt Köln. Die komfortablen Außenkabinen sorgen für einen erholsamen Schlaf. Und wer sich nicht zu den Schlagerfans zählt, genießt vielleicht einen Abend mit einem Krimi-Dinner oder mit weltbekannten Musicals, die an Bord der MS Rhein Symphonie von Nicko Cruises ebenfalls als Rheinkreuzfahrt in Köln stattfinden.

Mehr Informationen gibt es auf:

https://www.kreuzfahrten-reisebuero.de/rhein-kreuzfahrten

Kurzprofil:

Das in Uelzen ansässige Reiseunternehmen Moana Reisen GmbH & Co. KG hat auf seinem eigenen Reiseportal kreuzfahrten-reisebuero.de sowohl Hochsee- als auch Flusskreuzfahrten im Angebot. Die Angebote lassen sich nach Reisezielen, Reedereien, Schiffen und Themen durchsuchen und filtern. Sämtliche Reiseangebote werden mit Informationen zu Routen, Schiffen und Leistungen im Detail vorgestellt. Persönliche Beratung per E-Mail und Telefon leistet das Reisebüro ebenfalls.

Unternehmensinformation:

Moana Reisen GmbH & Co. KG

Ringstraße 4

29525 Uelzen