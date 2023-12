Startseite Elektromobilität: Die ultimative Herausforderung für Autoverkäufer und Autohändler Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-12-06 16:07. Die Elektromobilität hat in den letzten Jahren die Automobilindustrie revolutioniert und steht nun vor einer entscheidenden Phase. Der Übergang von konventionellen Verbrennungsmotoren zu elektrisch betriebenen Fahrzeugen bringt nicht nur ökologische Vorteile, sondern stellt auch Autoverkäufer und Autohändler vor eine ultimative Herausforderung. In diesem Artikel werden wir die Entwicklung der Elektromobilität genauer betrachten und die damit verbundenen Chancen und Risiken für diejenigen, die im Verkauf und Handel von Autos tätig sind, analysieren. Frank Fichert, renommierter Verkaufs- und Praxistrainer für den Autohandel, teilt seine Einsichten zu diesem spannenden Thema. Die Evolution der Elektromobilität Die Elektromobilität wird immer weiter vorangetrieben. Auch wenn die Nachfrage in Deutschland und in jüngster Zeit zurückging, ist die Durchsetzung (neben anderen alternativen Antrieben) nicht aufzuhalten. Dieser Wandel nimmt unmittelbar Einfluss auf die Strategien bei Fahrzeugherstellern und dem Handel. Chancen für Autoverkäufer: Umdenken und Weiterbildung Die Umstellung auf Elektromobilität eröffnet Autoverkäufern neue Möglichkeiten, erfordert jedoch auch ein Umdenken in ihrer Verkaufsstrategie. Kunden benötigen umfassende Informationen über Elektrofahrzeuge, ihre Reichweite, Lademöglichkeiten und finanzielle Vorteile. Hier liegt eine Chance für Verkäufer, sich als Experten auf diesem Gebiet zu positionieren und den Unterschied zum Online- und Direktgeschäft der Hersteller für den Kunden auszumachen. Weiterbildungen im Bereich Elektromobilität und Gesprächsführung sind unerlässlich, um Kunden diesen Mehrwert bieten zu können. Risiken für Autohändler: Infrastruktur und Gebrauchtwagenmarkt Die noch unzureichende Ladeinfrastruktur an vielen Orten kann potenzielle Kunden abschrecken. Zudem steht der Gebrauchtwagenmarkt vor einer Transformation, da Elektrofahrzeuge bereits jetzt vermehrt auf den Markt zurückfließen. Autohändler müssen sich auf diese Veränderungen einstellen und möglicherweise neue Vermarktungsstrategien für gebrauchte Elektroautos entwickeln. Elektromobilität als Chance für Autohäuser Trotz der Herausforderungen bietet die Elektromobilität auch enorme Chancen für Autohäuser. Der Verkauf von Elektrofahrzeugen mitsamt seiner drumherum für den Kunden angebotenen Dienstleistungen kann zu einem Alleinstellungsmerkmal werden und Kunden anziehen. Zudem bieten Partnerschaften mit Energieversorgern, spezialisierten Elektrikern und Photovoltaik-Anbietern die Möglichkeiten für zusätzlichen Service und zusätzliche Einnahmen. Fazit Die Elektromobilität stellt zweifellos eine ultimative Herausforderung für Autoverkäufer und Autohändler dar und erfordert proaktives Handeln. Verkaufs- und Praxistrainer Frank Fichert betont die Bedeutung von Umdenken, Weiterbildung und Anpassung an neue Marktgegebenheiten. Die Elektromobilität birgt Chancen, die durch innovative Ansätze und engagierte Händler optimal genutzt werden können. Der Schlüssel liegt im Erkennen der Kundenbedürfnisse und ihrer partnerschaftlichen, lösungsorientierten Begleitung. Frank Fichert ist ein bekannter Verkaufs- und Praxistrainer für den Autohandel sowie Vertriebsexperte. Er berichtet regelmäßig in Fachmedien über spannende Themen rund um das Thema Autoverkauf. Firmenkontakt

