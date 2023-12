Startseite Miriam Herzberg - Mit Kraft und Selbstsicherheit neue Schritte gehen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-12-06 13:52. Miriam Herzberg gibt Führungskräften Kraft und Selbstsicherheit, wodurch sie Mut und Energie für neue Schritte haben. "Wenn wir das machen, was wir immer gemacht haben, dann bekommen wir auch das, was wir immer gehabt haben. Aber in der heutigen Geschäftswelt braucht es frische Ansätze und mutige Perspektiven, um sich zukunftsfähig aufzustellen", ist Miriam Herzberg überzeugt. Als Impulsgeberin und Perspektivistin ist sie Teil der FORAN GmbH und begleitet Führungskräfte auf ihrem Weg zu mehr Wirksamkeit. Die Expertin für Change-Management und Organisationsentwicklung steht bereit, Organisationen und Führungspersonen auf ihrer Reise der Veränderung zu begleiten und ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein. "Ich weiß, dass ich gut bin in der Analyse von Problemen und beim Finden von Lösungen. Ich stelle auch Fragen, die sich keiner traut zu stellen, wenn es sein muss. Mein Wissen und meine Erfahrung sind einzigartig und ich möchte sie Menschen zur Verfügung stellen, die nachhaltige Veränderung anstreben oder sich vielleicht noch gar nicht bewusst sind, welche Auswirkungen eine frische Perspektive haben kann", erläutert sie. Miriam Herzbergs Ansatz zur Führung ist geprägt von ihrer Fähigkeit, konkrete Schmerzpunkte zu definieren, alternative Herangehensweisen zu schaffen und neue Perspektiven aufzuzeigen. Als Impulsgeberin und Perspektivistin ist sie überzeugt, dass wahre Führungskraft darin besteht, andere zu befähigen und Veränderungen zu bewirken. "Nimm dich selbst nicht so wichtig" ist ihr Ratschlag an die Führungskräfte von heute. Denn sie ist überzeugt: Der Fokus sollte vielmehr auf der Wirksamkeit der Führung liegen. Mit einem Hintergrund in Sozialer Arbeit und mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Leitung von Alters- und Pflegeheimen, Kinder- und Jugendheimen sowie Asylzentren, hat Miriam Herzberg einen einzigartigen Blick auf Führung und Management entwickelt. Ihre Leidenschaft für Veränderung führte sie von den Problemvierteln Amsterdams bis zur Leitung des Weltpfadfinder-Zentrums in der Schweiz, bevor sie ihre Berufung bei FORAN in der Beratung und Begleitung von Führungskräften entdeckte. Ihre Zusammenarbeit mit FORAN markiert einen neuen Schritt in Miriams Karriere, die zuletzt von der Selbstständigkeit geprägt war. "Hier sehe ich eine Menge Potenzial, sich weiterzuentwickeln und gemeinsam zu wachsen. Es ist auch schön, ein Team in meinem Rücken zu wissen. Dabei kann ich mich meinem Lieblingsthema 'Veränderung' widmen und gleichzeitig im Kontakt mit Menschen Positives bewirken", sagt Miriam über ihre Entscheidung. Mehr Informationen und Kontakt zu Miriam Herzberg finden Sie unter www.foran.ch (https://www.foran.ch/) oder via LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/miriam-herzberg/). Miriam Herzberg, Impulsgeberin und Perspektivistin, bringt eine einzigartige Perspektive in die Beratung von Führungskräften ein. Mit einem facettenreichen Hintergrund, unter anderem als Sozialarbeiterin in Amsterdam und Leiterin eines Pflegeheims und des Weltpfadfinder-Zentrums in der Schweiz, verbindet sie ihre Erfahrungen aus umfangreichen, herausfordernden Umfeldern mit betriebswirtschaftlichem Know-how aus über 20 Jahren Führungserfahrung. Dadurch eignete sie sich einen einzigartigen Blickwinkel auf Strukturen und Prozesse in Organisationen und insbesondere der Führung an. Es ist ihr oberstes Bestreben, Führungskräften mehr Kraft und Sicherheit zu geben, wodurch sie Mut und Energie für neue Schritte und mehr Wirksamkeit erfahren. In ihrer transformativen Arbeit führt sie zu Momenten völlig neuen Verständnisses, schafft wegweisende Momente und öffnet den Blick für zukunftsgerichtetes Handeln. Als Teil von FORAN ist sie Expertin für Leadership, digitale Transformation und Organisationsberatung. FORAN begleitet Unternehmen zwischen 500 und 1.500 Mitarbeitenden und ist Partner und Guide für Top-Führungskräfte und ganze Geschäftsleitungs-Teams auf dem Weg der dynamischen Weiterentwicklung. Kontakt

