Asahi Kasei investiert in kanadischen Hersteller von Anionaustauschmembranen

Düsseldorf, Tokyo und New York, 6. Dezember 2023 - Das japanische Technologieunternehmen Asahi Kasei hat in Ionomr Innovations investiert, ein kanadisches Start-up-Unternehmen, das Anionenaustauschmembranen (AEM) herstellt. Die hochleistungsfähige, langlebige Membran von Ionomr hat das Potenzial, die kosteneffiziente und skalierbare Produktion von grünem Wasserstoff durch Elektrolyse unter Nutzung erneuerbarer Energien zu ermöglichen.

Länder auf der ganzen Welt betrachten die großangelegte Produktion von grünem Wasserstoff als Schlüssel zur Erreichung einer emissionsfreien Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten. Als Komplettanbieter von skalierbaren Alkali-Wasser-Elektrolyseuren und anderen Komponenten für die Wasserstoffproduktion unternimmt Asahi Kasei mit der Investition in das kanadische Start-up-Unternehmen Ionomr Innovations einen wichtigen Schritt in seinem Wasserstoffgeschäft. Das 2018 gegründete Unternehmen Ionomr ist auf die Entwicklung und den Vertrieb von Membranen der nächsten Generation für den Einsatz in Elektrolyseuren und anderen Anwendungen spezialisiert. Die Anionenaustauschmembran (AEM) des Unternehmens ermöglicht die Elektrolyse ohne den Einsatz von Edelmetallen als Katalysator, und damit eine einfachere Skalierbarkeit der Anlagen bei geringeren Kosten, sowie besserer Haltbarkeit und Leistung.

Beitrag zur Entwicklung der nächsten Membrangeneration

Asahi Kasei begann 2010 mit der Entwicklung von alkalischen Wasserelektrolyseuren für die Wasserstoffproduktion und baute dabei auf seine Erfahrungen aus dem Elektrolysegeschäft. Im Jahr 2020 lieferte das Unternehmen im Rahmen eines NEDO-Projekts einen alkalischen Wasserelektrolyseur im 10-MW-Maßstab an das Fukushima Hydrogen Energy Research Field (FH2R) und hat ihn seitdem in Betrieb genommen. Das Unternehmen beschleunigt seine Entwicklungs- und Demonstrationsaktivitäten mit dem Ziel der Kommerzialisierung im Jahr 2025.

Asahi Kasei will dazu beitragen, die Leistung der AEM-Produkte von Ionomr weiter zu steigern, indem es seine langjährige Expertise auf dem Gebiet der Membrantechnologie in die Partnerschaft einbringt. "Diese Investition ermöglicht es uns, mit einem führenden Experten in der Membrantechnologie zusammenzuarbeiten, die die Produktion von grünem Wasserstoff in Bezug auf Kosteneffizienz und Skalierbarkeit entscheidend verändern könnte. Gleichzeitig können wir unser langjähriges Know-how bei der Herstellung und dem Betrieb von Elektrolyseuren im großen Maßstab einbringen", sagt Masami Takenaka, Lead Executive Officer von Asahi Kasei und Senior General Manager of Corporate Research & Development.

"Wir freuen uns sehr, Asahi Kasei als Partner begrüßen zu dürfen", sagte Bill Haberlin, CEO von Ionomr Innovations. "Die Unterstützung und Befürwortung durch einen führenden Elektrolyseur-Hersteller unterstreicht das Potenzial unserer Aemion®-Materialien und von Anionaustauschmembranen als praktikable Lösung für eine signifikante Kostenreduzierung in der Wasserstoffwirtschaft. Ionomr hat eine Membranlösung entwickelt, die funktioniert, die sich im Mix der Elektrolyseur-Technologien behaupten kann und die kosteneffizient sein wird."

Eines der ersten Projekte innerhalb des "Care for Earth"-Investitionsrahmens

Die Zusammenarbeit mit Ionomr ist eines der ersten Projekte im Rahmen des "Care for Earth"-Investitionsprogramms von Asahi Kasei, das im April 2023 angekündigt wurde. Das Unternehmen hat bis zu 100 Mio. USD für Investitionen in Start-ups weltweit bereitgestellt, die im Zeitraum von fünf Jahren bis zum Geschäftsjahr 2027 Probleme in Umweltbereichen wie Wasserstoff, Energiespeicherung, Kohlenstoffmanagement und biobasierte Chemikalien lösen wollen. Wie im mittelfristigen Managementplan von Asahi Kasei im April 2022 beschrieben, gehört das Wasserstoffgeschäft zu den "10 Growth Gears" (GG10) von Asahi Kasei, d.h. zu den Geschäftsbereichen, die das künftige Wachstum vorantreiben sollen, mit dem Ziel, bis 2030 mehr als 70% des Betriebsergebnisses zu erwirtschaften.

Über Ionomr Innovations

Ionomr Innovations revolutioniert die Elektrochemie mit neu entwickelten Ionenaustauschmembranen und Polymeren für saubere Energie. Die Pemion®- und Aemion®-Technologien von Ionomr bieten Kosten-, Leistungs- und Nachhaltigkeitsvorteile für Brennstoffzellen, Wasserstoffproduktion und Kohlenstoffabscheidung sowie deren Nutzung und Umwandlung. Ionomr wurde 2018 gegründet und beschäftigt 51 Mitarbeiter in Vancouver (Kanada) und Rochester (USA). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.ionomr.com/.

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 48.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (1. April 2022 - 31. März 2023) einen Umsatz von 20,2 Milliarden Euro (2.726 Milliarden Yen).

"Creating for Tomorrow". Mit diesem Slogan verweist die Asahi Kasei Gruppe auf die gemeinsame Mission all ihrer Unternehmen, mit nachhaltigen Produkten und Technologien Menschen in aller Welt zu einem besseren Leben und Wohnen zu verhelfen.

Ansprechpartner Europa:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 - 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/.

