Startseite LINUS Digital Finance strukturiert Finanzierung einer nachhaltigen Bestandsimmobilie in Höhe von 90 Millionen Euro Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-12-06 10:13. - LINUS Digital Finance strukturiert Seniordarlehen in Höhe von 90 Millionen Euro

- Langfristige Finanzierung eines Büro-Neubaus im Berliner Osten mit Mieter der öffentlichen Hand

- Neubau des Bürogebäudes erfüllt höchste Nachhaltigkeitskriterien nach DGNB Gold Standard Berlin, 6. Dezember 2023 - LINUS Digital Finance hat ein Seniordarlehen in Höhe von 90 Millionen Euro für einen nachhaltigen Büro-Neubau im Berliner Osten strukturiert. Das Seniordarlehen wird hierbei von einem institutionellen Investor aus dem Netzwerk von LINUS Digital Finance begeben. Ein im 4. Quartal 2023 fertiggestelltes, nach DGNB Gold Standard errichtetes Bürogebäude, das über ca. 20.000 qm vermietbare Fläche verfügt, wird langfristig finanziert. Der Sponsor, ein in Berlin ansässiger, renommierter Immobilienentwickler und -investor, konnte bereits frühzeitig einen langfristigen Mieter der öffentlichen Hand gewinnen. Lucas Boventer, Co-CEO von LINUS Digital Finance, betonte: "Wir freuen uns, in dieser angespannten Marktphase maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für unsere Darlehensnehmer strukturieren zu können. Hierbei konnten wir erneut unser starkes Netzwerk an institutionellen Partnern nutzen und eine für alle Seiten sehr attraktive Finanzierungslösung finden." Über LINUS Digital Finance Die Berliner Linus Digital Finance AG finanziert über von ihr verwaltete und beratene Private Debt-Fonds Immobilienprojekte mit Fremd- und Mezzanine-Kapital und ermöglicht semiprofessionellen, professionellen und institutionellen Anlegern, sich an diesen kurz- bis mittelfristigen Investments über eine digitale Investment-Plattform zu beteiligen. Neben diesen Private Debt-Investmentlösungen vermittelt LINUS Digital Finance über seine Investment-Plattform auch langfristige Equity-Beteiligungen an Bestandsimmobilien mit regelmäßigen Ausschüttungen sowie den Zugang zu langfristigen Beteiligungen an institutionellen Immobilienfonds renommierter Asset Manager. LINUS Digital Finance bleibt als Seed Investor an allen Investments mit eigenen Mitteln bis zum Ende der Investmentlaufzeit beteiligt. Gemeinsam mit ihren Co-Investoren haben die LINUS Digital Finance-Fonds seit der Gründung 2016 knapp 1,4 Mrd. Euro in 70 Immobilienprojekte investiert (Stand: November 2023). Die Linus Capital Management GmbH, eine Tochtergesellschaft der Linus Digital Finance AG, ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) registriert. Die Linus Digital Finance AG ist im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.linus-finance.com Pressekontakt: Linus Digital Finance AG

Lucas Boventer

Co-CEO Karl-Liebknecht-Str. 5

10178 Berlin

ir@linus-finance.com

Tel. +49 (0) 30 629 3968 10 NEWSLETTER REGISTRIERUNG: Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A2QRH... Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich. Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt. Firmenkontakt

Linus Digital Finance AG

Lucas Boventer

Karl-Liebknecht-Straße 5

10178 Berlin

+49 30 629 3968 10

www.linus-finance.com Pressekontakt

Linus Digital Finance AG

Lucas Boventer

Karl-Liebknecht-Straße 5

10178 Berlin

+49 30 629 3968 10

www.linus-finance.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten