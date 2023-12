Startseite Emotionale Momente in Daegu: Vorsitzender Lee Man Hee legt bei der 100.000 Abschlussfeier die Quasten an den Abschlusshüten um Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-12-06 10:12. In einer bewegenden Geste der Anerkennung und Wertschätzung legt Vorsitzender Man Hee Lee bei der 114. Abschlussfeier im Daegu-Stadion die Quasten an den Abschlusshüten persönlich um Im beeindruckenden Daegu-Stadion fand kürzlich die "114-Abschlussfeier" des Zion Christlichen Missionscenters, einer renommierten Bibelbildungseinrichtung der Shincheonji Kirche Jesu, Tempel des Zeltes des Zeugnisses statt. Der Höhepunkt des Events war die Anwesenheit des Vorsitzenden der Shincheonji Kirche Jesu, Lee Man-hee, der den Absolventen persönlich gratulierte und ihnen die Quasten an ihren Abschlusshüten umlegte. Die beeindruckende Zahl von 108.084 Studierenden, die an diesem Tag ihre theologische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, bestätigt die Position des Zion Christlichen Missionscenters als weltweit führende Einrichtung für theologische Bildung. Aufgrund der von den Organisatoren geäußerten Sicherheitsbedenken wegen der großen Menschenmenge von 100.000 Personen wurde der Sicherheit bei dieser Abschlussfeier höchste Priorität eingeräumt. Es wurden Maßnahmen ergriffen, um auf Sicherheitsunfälle vorbereitet zu sein, wie z. B. die Aufrechterhaltung der Ordnung auf dem Veranstaltungsgelände und der Einsatz von Sicherheitsmaßnahmen, Führungspersonal und medizinischen Notfallteams. Um einen reibungslosen Ablauf innerhalb und außerhalb des Veranstaltungsgeländes zu gewährleisten, waren 792 Sicherheitskräfte für die äußere und 2.910 für die innere Sicherheit im Einsatz. Die Bedeutung dieser Abschlussfeier reichte weit über die physische Anwesenheit hinaus. Die Veranstaltung wurde über den offiziellen YouTube-Kanal der Shincheonji Kirche Jesu in 13 Sprachen live in die ganze Welt übertragen, darunter Englisch, Chinesisch, Japanisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Koreanisch und Deutsch. Shincheonji Kirche Jesu, Gemeinde Zentraldeutschland des Andreas Stammes Kontakt

Andreas Stamm - Gemeinde Zentraldeutschland

Lilia Schopf

Flachsmarkt 1

45147 Essen

01776233473

https://shincheonji.de