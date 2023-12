Genetec bringt neue Version von Security Center auf den Markt

Wechsel zu kontinuierlicher Bereitstellung / Neue Version mit erweiterten Karten-Funktionen, optimierter Authentifizierung und Automatisierungsfunktionen

Frankfurt, 6. Dezember 2023 - Genetec Inc. (https://www.genetec.com/de/) ("Genetec"), führender Technologie-Anbieter für vereinheitlichtes Sicherheitsmanagement, öffentliche Sicherheit und Business Intelligence, stellt eine neue Version von Security Center (https://www.genetec.com/de/produkte/vereinheitlichte-sicherheit/security...), seiner führenden Plattform für vereinheitlichte Sicherheit vor. Durch die Umstellung auf Continuous Delivery startet Genetec mit dieser Version eine neue Ära. Software-Updates werden dabei kontinuierlich bereitgestellt, kurze Entwicklungszyklen werden möglich. Die Kunden können die neuesten Funktionen und Updates der Plattform sofort nutzen.

"Die Sicherheitslandschaft verändert sich schnell. Das erfordert entsprechend schnelle Innovationen. Mit der kontinuierlichen Bereitstellung sind neue Funktionen und Sicherheitsupdates konsistenter und stehen mit weniger Unterbrechungen für unsere Kunden bereit. Zugleich können wir unsere Innovationsstrategie weiter mit hohem Tempo vorantreiben", sagt Christian Morin, Vice President of Product Engineering und Chief Security Officer bei Genetec Inc.

Neue Funktionalitäten für Genetec Security Center

Optimierte Kartenfunktionen

Die neueste Version von Genetec Security Center bietet ein Karten-Widget für Dashboards und ein verbessertes Zoom-Verhalten. Letzteres erlaubt eine reibungslosere Nutzung, insbesondere bei großen stadtweiten oder standortübergreifenden Einsätzen.

Mit den neuen Karten-Widgets können Anwender kleinformatige Überwachungsaufgaben in ihren Dashboards erstellen. Sie können Kameras (oder andere Objekte) aus den Karten in leere Kacheln ziehen, um Videos anzuzeigen oder gezielt nach Objekten suchen, die sie interessieren. Mit der verbesserten Zoomfunktion werden jetzt Ebenen je nachdem, wie stark der Nutzer die Karte vergrößert oder verkleinert, ein- oder ausgeblendet. So sieht der Anwender nur, was in der aktuellen Zoomstufe wichtig ist - ohne optische Überfrachtung. Beim Herauszoomen können zum Beispiel Türen und Einbruchsbereiche ausgeblendet werden, so dass sich die Bediener aus der Vogelperspektive auf Kameras und Geräte für die automatische Nummernschilderkennung konzentrieren können. Die ausgeblendeten Merkmale sind wieder sichtbar, wenn die Bediener auf die Ebene der einzelnen Gebäude zoomen.

Weiterentwickelte Authentifizierung

Zu den Verbesserungen im Bereich Authentifizierung gehört ein neuer Konfigurationsassistent, der die Nutzer durch den Einrichtungsprozess führt. Neu ist außerdem ein Fenster zur Fehlerbehebung, das bei der Erkennung und Diagnose von Problemen hilft, und ein Testfenster, mit dem vor der Implementierung überprüft werden kann, ob alles ordnungsgemäß funktioniert.

All das trägt dazu bei, eine ansonsten komplizierte Systemkonfiguration zu vereinfachen und prozessuale Unsicherheiten zu reduzieren, so dass Systemintegratoren die Lösung schneller in Betrieb nehmen können.

Neue Effizienzniveaus erreichen

Mit dem Wechsel zur kontinuierlichen Bereitstellung legt die neueste Version von Security Center den Grundstein für weitere Plattformfunktionen, die die Systemkonfiguration, -verwaltung und -überprüfung erheblich vereinfachen werden. Diese werden sowohl tägliche Routineaufgaben vereinfachen als auch beim Management großer, komplexer Anlagen unterstützen. Sie kommen voraussichtlich im neuen Jahr auf den Markt und ermöglichen erweiterte Workflow-Aktivitäten. Damit können sich die Nutzer auf komplexere Aufgaben konzentrieren.

Weitere Informationen gibt es hier (https://www.genetec.com/product-releases/security-center-5-12.).

Genetec ist ein global agierendes Technologieunternehmen, das seit über 25 Jahren die physische Sicherheitsbranche maßgeblich verändert hat. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, um die Sicherheit, Informationen und Betriebsabläufe von Unternehmen, Behörden und Kommunen zu optimieren. Die zentrale Lösung Security Center ist eine Plattform mit offener Architektur, die IP-basierte Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, automatische Nummernschilderkennung (ALPR), Kommunikation und Analyse vereinheitlicht. Genetec wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen betreut seine Kunden über ein umfangreiches Netzwerk aus zertifizierten Vertriebspartnern und Beratern in über 159 Ländern.

Weitere Informationen über Genetec gibt es unter www.genetec.de.

