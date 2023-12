Startseite audius feiert Jamf Partnerschaft mit Jamf Pro Challenge Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-12-06 09:48. Jamf bietet die Lösung, audius den Service: Kunden erhalten sichere und effiziente Einbindung von Apple Endgeräten in IT-Infrastruktur und -Prozesse. Hohe Bedienfreundlichkeit, optimaler Schutz von Daten und Endgeräten. Weinstadt, 6. Dezember 2023 - audius, führender Serviceanbieter für Mobile Device Management, hat eine enge Partnerschaft mit Jamf, dem Branchenführer für Apple Device Management, geschlossen und startet mit einer speziellen Challenge für Neukunden durch. Gemeinsam bieten die beiden Unternehmen ihren Kunden eine verlässliche Lösung für Apple Endgeräte, um diese sicher und effizient in Infrastrukturen und Prozesse einzubinden bei jederzeit optimalem Schutz für Devices und Daten. Zusammenarbeit über Jahre hinweg mündet in vertiefter Partnerschaft

Ob in Unternehmen, Schulen oder Krankenhäusern - Apple Endgeräte sind weit verbreitet. Jamf ist das einzige Unternehmen weltweit, das eine vollständige Verwaltungs- und Sicherheitslösung für eine Apple-first-Umgebung anbietet. Dabei fügt sich Jamf nahtlos in das gewohnte Apple Look and Feel ein, ist einfach zu bedienen und unterstützt OS Releases am Erscheinungstag. audius ist nun zertifizierter Silber-Partner von Jamf und das Team mit der Plattform bereits seit vielen Jahren durch Kundenprojekte aller Größenordnungen bestens vertraut. Zudem betreibt audius eine umfassende Referenzinstallation und kann für einen raschen Start bewährte Best Practices anbieten. "Das EMM-Team von audius verfügt über eine enorme Erfahrung mit unserem Produkt und weiß einfach, worauf es bei der Verwaltung und dem Schutz von Endgeräten ankommt. Wir freuen uns über die vertiefte Zusammenarbeit zum Nutzen unserer Kunden ", sagt Stella Jansen, Channel Account Executive bei Jamf. "Sicherheit und Effizienz sind für unsere Kunden enorm wichtig. Unser EMM-Team empfiehlt Jamf als führende EMM-Lösung speziell für Apple Endgeräte sehr gerne und unsere Kunden profitieren davon enorm. Für uns war es deshalb ein logischer Schritt, mit einer Partnerschaft die Zusammenarbeit mit Jamf weiter zu intensivieren", erklärt Matthias Kraft, Vorstand bei audius. Jamf Pro Challenge von audius verbindet Sicherheit mit einem guten Zweck

Mit der Jamf Pro Challenge haben Unternehmen nun die Möglichkeit, alle Funktionen eines modernen Enterprise Mobility Managements in einem Paket zu erhalten - im Apple Look and Feel. Als Challenge bietet audius Neukunden die Umsetzung nach der audius Best Practice und mit Erfüllung der BSI-Grundschutz-Empfehlungen innerhalb von nur einem Tag. Dafür implementiert audius Jamf Pro funktionsfähig im Unternehmen. Zur ersten Registrierung eines Endgerätes ist das moderne Apple Device Management dann bereits vollständig betriebsbereit. "Mit der Challenge geben wir unserer Erfahrung mit Jamf Pro ein sportliches Gesicht und verbinden einen guten Zweck damit. Wir spenden 10% vom Umsatz der Challenge an einen guten Zweck. Schaffen wir es nicht in einem Tag, spenden wir 20% des jeweiligen Umsatzes", erklärt Matthias Ott, Teamleiter EMM bei audius. Die Challenge bietet eine hervorragende Gelegenheit, Jamf Pro für sicheres Apple Device Management sehr günstig individuell im Unternehmen einzuführen. Weitere Informationen zur Jamf Pro Challenge:

https://landing.audius.de/challenge-us Mehr Informationen über Apple Enterprise Management mit Jamf:

https://www.audius.de/de/services/enterprise-mobility-management-emm Bildunterschrift:

Bieten Kunden gemeinsam Sicherheit und Effizienz: Christian Langanki (audius), Felix Peters, Manuel Melkonian (beide Jamf), Matthias Kraft (audius), Stella Jansen (Jamf), Matthias Ott (audius). Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine weltweit tätige ITK-Gesellschaft. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit sind die nahezu 600 Mitarbeiter an 20 Standorten - davon 16 in Deutschland - fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices.

audius smcTeam ist Pionier für Unified Asset Management und führt mit dem Produkt Asset Manager alle technischen, organisatorischen und kaufmännischen Arbeitsmittel und Wirtschaftsgüter in einer ganzheitlichen Verwaltung zusammen. Die Lösung wird von zahlreichen Kunden eingesetzt und auch von Partnern wie der baramundi software GmbH vertrieben.

Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München. https://www.audius.de Firmenkontakt

audius GmbH

Sandra Honner

Mercedesstraße 31

71384 Weinstadt

+49 7151 369 00 0

www.audius.de Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Bernd Hoeck

Gerberstraße 63

78050 Villingen-Schwenningen

+49 7721 9461 220

