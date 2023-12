Startseite Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Dünentod auf Baltrum" von Rolf Uliczka im Klarant Verlag Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-12-06 07:51. Die Insel Baltrum wird von Trauer erfüllt: Kurz vor einer geplanten Sommersonnenwendfeier wird der "Wunderheiler von Baltrum" tot in seiner Meditationshütte gefunden. Femke Peters vermutet einen Mord! Femke Peters und ihr Team stehen in ihrem achten Fall vor einer neuen Herausforderung:

Was nach Selbstmord aussieht, entpuppt sich als undurchsichtiges Netz von Geheimnissen und Intrigen. Affären, eifersüchtige Ehemänner und die wahre Todesursache machen diesen Fall zu einem fesselnden Rätsel. Zum Inhalt von "Dünentod auf Baltrum": Der Wunderheiler von Baltrum ist tot! Kurz vor der Sommersonnenwendfeier füllt sich das riesige Areal von Thade tom Brook und seiner Frau Okka in den Dünen der ostfriesischen Insel Baltrum. Denn der »Wunderheiler von Baltrum«, wie Thade angesichts seiner erstaunlichen Erfolge als Heilpraktiker genannt wird, soll nach der Feier wieder eines seiner beliebten Seminare abhalten. Doch dazu kommt es nicht mehr, Thade tom Brook hängt in seiner Meditationshütte tot an einem Seil! Auch der umgefallene Stuhl spricht dafür, dass er sich das Leben genommen hat. Kommissarin Femke Peters und ihr Team stellen jedoch Unregelmäßigkeiten fest. Wurde der vermeintliche Selbstmord nur inszeniert? Steckt einer der Seminarteilnehmer hinter der Tat? Hat womöglich gar ein eifersüchtiger Ehemann den Affären des ostfriesischen Gurus ein Ende gesetzt? Es ist nämlich ein offenes Geheimnis, dass Thade seine Beliebtheit bei Frauen, denen er mithilfe einer speziellen Ernährungsumstellung häufig zur Traumfigur verhalf, zu nutzen verstand … Mit dem Ostfriesenkrimi "Dünentod auf Baltrum" (ISBN 978-396-586-891-5) ist der achte Band aus der Reihe "Kommissarin Femke Peters ermittelt" erschienen. Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erhältlich. Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/gp/product/B0CPJNKL7H sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/duenentod-auf-baltrum-ostfriesland... . Der Autor:

Rolf Uliczka ist geboren und aufgewachsen am Rande der romantischen Holsteinischen Schweiz und lebt mit seiner Frau seit einigen Jahren im Saterland. Menschen in all ihren Facetten und ihre Geschichten haben ihn schon immer fasziniert. Auch das Schreiben war und ist eine seiner größten Leidenschaften. Ostfriesland, das Land der Leuchttürme, des Wattenmeeres, der grünen Landschaften mit seinen geheimnisvollen Mooren und Inseln, wo jährlich Millionen ihren Urlaub verbringen, bietet ihm viel Stoff für das Unerwartete. Genau das macht auch die Spannung seiner Ostfrieslandkrimis aus. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden. "Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden." Pressekontakt: Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten