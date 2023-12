Elektrolytanlage von VanadiumCorp ist montiert und bereit zur Inspektion

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN US-PERSONEN BZW. ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT.

Vancouver, British Columbia - 5. Dezember 2023 / IRW-Press / VanadiumCorp Resource Inc. (TSX-V: VRB) (FWB: NWNA) (OTC: VRBFF) (VanadiumCorp oder das Unternehmen) freut sich, ein Unternehmensupdate zu seinen jüngsten Initiativen bereitzustellen. VanadiumCorp ist ein kanadisches Unternehmen für kritische Mineralien im Bereich der Speicherung erneuerbarer Energien, das die globale Energiewende unterstützt. Im zweiten Quartal 2022 nahm das Unternehmen eine umfassende Umstrukturierung des Managements und eine strategische Neuausrichtung vor, um die Einnahmen zu steigern und den Shareholder-Value zu maximieren. Die Analyse des Managements im Jahr 2022 prognostizierte, dass der Vanadiummarkt in eine mehrjährige Periode der Preisstabilität eintreten würde, die für die Expansion des Marktes für Vanadium-Durchflussbatterien (VFB, Vanadium Flow Battery) günstig ist. Die Preistrends sind jetzt gut etabliert und unterstützen den Einsatz unserer ersten Vanadium-Elektrolyt-Produktion in Québec. Wir freuen uns, Folgendes bekannt zu geben:

- Anlage in Val-des-Sources, Québec: Unsere Verarbeitungsanlage für Vanadium-Elektrolyte ist fertiggestellt und kann in der Woche vom 4. Dezember 2023 im Betrieb des Herstellers im Vereinigten Königreich inspiziert werden. Die Ingenieure von VanadiumCorp werden die Inspektion durchführen und die Anlage zum sofortigen Versand an den Standort von VanadiumCorp in Québec freigeben, wo sie wieder montiert wird.

- Die Pre-Engineering-Rahmenbewertung für eine zweite Elektrolytanlage in Québec ist abgeschlossen: Diese zweite Anlage würde etwa 4 Millionen Liter/Jahr produzieren - ausreichend für die Bereitstellung von 76 MWh an Vanadium-Durchflussbatterie-Speicherkapazität pro Jahr. Das Unternehmen prüft derzeit einen bestimmten Industriestandort mit günstigen Synergien, der sich ebenfalls in Québec befindet. Nach der Auswahl des Standorts und des Partners wird voraussichtlich im 2. Quartal 2024 eine detaillierte technische und wirtschaftliche Studie aufgenommen.

Das Engagement von VanadiumCorp im Bereich der Energiespeicherung für erneuerbare Energien kommt zum richtigen Zeitpunkt. Am vergangenen Samstag, dem dritten Tag des COP28-Gipfels, verpflichteten sich mehr als 110 Nationen, die Kapazität der erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdreifachen und die jährliche Rate der Energieeffizienzverbesserungen zu verdoppeln. Die Langzeit-Energiespeicherung (LDES, Long Duration Energy Storage) ist für den Einsatz erneuerbarer Energien von entscheidender Bedeutung. Die VFB ist als die am weitesten entwickelte Durchflussbatterie anerkannt und zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, bei kostengünstiger Wartung unbegrenzt zu funktionieren. VFBs bedienen jetzt ein Segment des LDES-Batteriemarktes (10+ Stunden Entladungszeit), das andere eingesetzte Technologien wirtschaftlich nicht erreichen.

Die Elektrolyte sind die größte Kostenkomponente des VFB-Systems. Engpässe in der Lieferkette machen Elektrolyte zu einem kritischen Faktor bei der Expansion des LDES-Marktes. Das Unternehmen ist ein Vorreiter in der Elektrolyt-Lieferkette, die durch die erwartete Produktion aus den unternehmenseigenen Mineralvorkommen in Quebec verankert ist.

Elektrolytanlage, Val-des-Sources, Québec - im Budget - Fertigstellung im ersten Quartal 2024 geplant

VanadiumCorp kündigte seine erste Produktionsanlage am 29. März 2023 an. Gilles Dupuis, P. Eng., der COO von VRB, und CTO Gilles Y. Champagne, Ph.D., leiten die Planung und den Bau. Die Fertigstellung ist im ersten Quartal 2024 geplant. Die wichtigsten Merkmale dieser Entwicklung sind:

- Zu diesem Zeitpunkt liegt die Anlage in Val-des-Sources, Québec, im budgetierten Kostenrahmen. Das Unternehmen hat den Produktionsstandort erworben und mit der Vorbereitung des Standorts begonnen. Die technischen Planungen sind abgeschlossen. Alle wichtigen Gerätschaften sind beschafft und bereit zur Installation, wobei einige unterstützende verfahrenstechnische Geräte bereits vor Ort sind. Das Unternehmen hat die ersten Rohstofflieferungen für den Produktionsprozess entgegengenommen und baut einen mehrmonatigen Rohstoffvorrat auf.

- Durch den Einsatz modernster elektrochemischer Technologie wird die Anlage bis zu 350.000 Liter hochreines Vanadiumelektrolyt pro Jahr für VFB-Hersteller und Endverbraucher weltweit produzieren. Diese Menge reicht aus, um 6,6 MWh an VFB-Energiespeicherung pro Jahr bereitzustellen. Die Gesamtkapitalkosten der Anlage werden auf 1,8 Millionen $ geschätzt.

- Die Regierung von Québec hat dem Unternehmen über PRIMA Québec, ihr Zentrum für Forschung und Innovation im Bereich fortgeschrittener Materialien, einen Zuschuss von 500.000 $ für den Bau dieser Anlage gewährt. Dieser Zuschuss (der am 31. Juli 2023 bekannt gegeben wurde) stellt zusammen mit einem Ausrüstungsdarlehen in Höhe von 775.000 $ von einem Kreditgeber in British Columbia (das am 29. September 2023 bekannt gegeben wurde) und einem Teil des Erlöses aus der jüngsten Privatplatzierung des Unternehmens sicher, dass das Unternehmen über die erforderlichen finanziellen Mittel verfügt, um die Beschaffung der Ausrüstung abzuschließen.

- Die Produktion der Elektrolyte in der Anlage wird voraussichtlich im ersten Quartal 2024 beginnen.

Zweite Elektrolytanlage in Québec - Phase 1 - 4 Millionen Liter/Jahr.

In Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel von VanadiumCorp, ein bedeutender Hersteller von hochreinen Elektrolyten auf dem Weltmarkt zu sein, prüft das Unternehmen den Bau seiner zweiten Vanadium-Elektrolytanlage. Die derzeitigen Erfahrungen des Unternehmens bei der Planung der Anlage in Val-des-Source haben alle wichtigen Komponenten der Prozessplanung für die zweite Anlage identifiziert. Die Investitionsentscheidungen für eine zweite Anlage werden von einer positiven technischen Machbarkeit, Vereinbarungen mit Industriepartnern und der Projektfinanzierung abhängen.

- Phase 1 der Pre-Engineering-Rahmenbewertung ist abgeschlossen: Das Team von VanadiumCorp hat eine Schätzung aller wichtigen Standortbedingungen und Anlagenleistungen erstellt. Die Ergebnisse reichen aus, um die Phase 1 einer zweiten Elektrolytanlage zu planen, die pro Jahr ca. 4 Millionen Liter Elektrolyt produziert, was für die Bereitstellung von 76 MWh an Vanadium-Durchflussbatterie-Speicherkapazität pro Jahr ausreicht.

- Die Auswahl des Standorts der Anlage ist im Gange: Das Unternehmen prüft derzeit bestimmte Industriestandorte in Québec mit günstigen Synergieeffekten.

- Die vollständigen technischen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Studien für Phase 1 der zweiten Anlage werden bis zum 2. Quartal erwartet. Die vollständige technische Planung wird nach der erfolgreichen Inbetriebnahme und den ersten Einnahmen aus der ersten Anlage in Val-des-Sources beginnen. Phase 2 der zweiten Anlage würde die Produktionskapazität je nach Marktbedingungen auf bis zu 8 Millionen Liter/Jahr erweitern.

