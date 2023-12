Startseite ZAUN24.de erhält TÜV-Zertifizierung für Onlineshops Pressetext verfasst von decoga am Di, 2023-12-05 16:48. Köln, 05.12.2023 – ZAUN24.de, einer der führenden Onlinehändler für hochwertige Zäune und Toranlagen in Deutschland hat am 20.11.2023 die begehrte TÜV-Systemzertifizierung „Geprüfter Onlineshop“ erhalten. Die Zertifizierung wird von der TÜV Saarland Holding GmbH vergeben und zeichnet Onlineshops aus, die hohe Anforderungen an Datensicherheit und Verbraucherschutz erfüllen. Sie gilt als wichtiger Indikator für Verbraucher, um seriöse und vertrauenswürdige Onlinehändler zu erkennen. Das Zertifikat bestätigt, dass das in Köln ansässige Unternehmen mit seinem Onlineshop ZAUN24.de alle überprüften Anforderungen angemessen umsetzt und einhält. So wird bei der Prüfung großen Wert auf Datenschutzmanagement und Datensicherheit gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gelegt. Aber auch sichere Zahlungsabwicklung, juristisch korrekte AGBs und Widerrufsbelehrung sowie Bedienbarkeit (Usability), Funktionalität und Performance des Onlineshops werden gründlich untersucht. Nach der Zertifizierung wird die Einhaltung der strengen Prüfkriterien vom TÜV Saarland regelmäßig überprüft. "Wir sind sehr stolz darauf, als Onlineshop die TÜV-Zertifizierung erhalten zu haben", kommentiert Thomas Jansen, Geschäftsführer der decoga GmbH, die den Onlineshop ZAUN24.de betreibt. "Es ist eine Bestätigung für unser hohes Qualitätsbewusstsein und unser Engagement für unsere Kunden. Wir wollen unseren Kunden ein sicheres und transparentes Einkaufserlebnis bieten, und mit der TÜV-Zertifizierung haben wir einen wichtigen Schritt in diese Richtung getan.“

Weiterführende Informationen zur Zertifizierung und der Leistung von ZAUN24 können auf den jeweiligen Seiten des TÜV Saarland und zaun24.de abgerufen werden. Über ZAUN24.de: ZAUN24.de ist seit 2008 führender Anbieter für hochwertige Zäune und Toranlagen in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine umfangreiche Produktpalette für private, gewerbliche und industrielle Kunden. Der Onlineshop pflegt ein breites Sortiment an Zaunelementen, Gartentoren und Sichtschutz, darunter Zäune aus Metall, Holz und Kunststoff. ZAUN24.de legt Wert auf hohe Qualität „Made in Germany" und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Über TÜV Saarland Holding GmbH: Die TÜV Saarland Holding GmbH ist Teil der TÜV Saarland Gruppe. Das Unternehmen bietet weltweit Dienstleistungen im Bereich der technischen Überwachung, Zertifizierung und Prüfung an. Mit jahrzehntelanger Erfahrung sorgt die TÜV Saarland Gruppe dafür, dass Produkte, Dienstleistungen und Systeme höchsten Qualitätsstandards entsprechen.