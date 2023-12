Startseite Hyland stellt Produkterweiterungen für Content Services vor, darunter das neue KI-gestützte Produkt "Intelligent Document Proce Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-12-05 16:47. Zu den Neuerungen gehören zudem erweiterte Integrationsmöglichkeiten und Plattform-Updates für Alfresco und Nuxeo Berlin, 5. Dezember 2023 - Hyland (https://www.hyland.com/de-DE), ein führender Anbieter von Content Services, stellt seine neuesten Produkterweiterungen vor, darunter ein neues Intelligent Document Processing (IDP)-Produkt, Customizing-Optionen in der Alfresco-Plattform und erweiterte Funktionen innerhalb der Nuxeo-Plattform. Darüber hinaus hat Hyland neue Integrationen für seine OnBase-Plattform eingeführt und veröffentlicht Updates für seine Healthcare-Lösungssuite. Das neueste Produkt von Hyland, Hyland Intelligent Document Processing (IDP) (https://www.hyland.com/en/products/content-capture/intelligent-document-...), bietet eine KI-gestützte Technologie zur Dokumentenerfassung, -trennung und -klassifizierung sowie zur intelligenten Datenextraktion. Dieses Angebot unterstützt Organisationen dabei, die Effizienz, Genauigkeit und Geschwindigkeit der Dokumentenverarbeitung zu verbessern. Hyland IDP umfasst:

- KI-gestützte Prozessautomatisierung, die Kosten und Zeit für die Dokumentenverarbeitung reduziert und Engpässe beseitigt

- Intelligente Erfassung und Verarbeitung mit einer integrierten Online-Learning-Engine, zur Verbesserung der Datengenauigkeit sowie der Reduktion von Fehlern und menschlichen Eingriffen

- Eine hochgradig skalierbare Low-Code-Plattform, die das Design, die Bereitstellung und das Management der Automatisierung vereinfacht. Hyland wurde kürzlich in der IDC MarketScape for Worldwide Intelligent Document Processing (IDP) Software 2023-24-Anbieterbewertung als Leader eingestuft (https://www.hyland.com/en/company/newsroom/hyland-named-leader-idc-marke...). "Wir setzen unsere innovative Produkt-Roadmap fort. Unser neues IDP-Produkt ist die jüngste Innovation, mit der wir Kunden dabei unterstützen, ihr Ziel eines effizienteren Content-Managements zu erreichen", so Leonard Kim, Chief Product Officer von Hyland. "Mit den kundenorientierten Verbesserungen unserer wichtigsten Plattformen konzentrieren wir uns darauf, den Erfolg unserer Kunden schon heute zu fördern und gleichzeitig die Content Services für eine erfolgreiche Zukunft neu zu erfinden." Weitere Innovationen innerhalb des Hyland-Produktportfolios: Alfresco

Zu den Erweiterungen der Alfresco-Plattform (https://www.hyland.com/de/products/alfresco-platform) gehören Anpassungsoptionen für die Erstellung maßgeschneiderter Benutzererfahrungen, eine vereinfachte Lösungsbereitstellung und ein optimiertes Management. Zu den Updates gehören unter anderem:

- Elasticsearch-Unterstützung in der gesamten Plattform (einschließlich Alfresco PaaS), so dass Entwickler Suchvorgänge rationalisieren können, während sie es Endnutzern ermöglichen, schnell Informationen im gesamten Unternehmen zu finden

- Verbesserte Alfresco Digital Workspace-Optionen und -Kontrollen, die eine ansprechende und effiziente Benutzererfahrung ermöglichen

- Verbesserte Transparenz zwischen Alfresco Content und Process Services Nuxeo

Nutzer werden auch von den erweiterten Funktionen der Nuxeo-Plattform (https://www.hyland.com/de/products/nuxeo-platform) profitieren, einschließlich der Automatisierung der Inhaltsbereinigung, der Bereitstellung eines flexiblen Governance-Ansatzes und der Unterstützung von zusammengesetzten Dokumenten und neuen Konnektoren. Zusätzliche Erweiterungen umfassen:

- Flexible Aufbewahrung, so dass Kunden zwischen "Flexible" und "Enforced" Retention Models wählen können

- Bereinigung verwaister Binärdateien im großen Maßstab, um eine einfache Bereinigung von Repositories mit mehr als einer Milliarde Dokumenten zu gewährleisten

- Media Manipulation Add-on für Nuxeo Web UI für Zeiteinsparungen bei der Erstellung von Inhalten OnBase-Integrationen

Hyland bietet ab sofort eine weitere neue OnBase-Integration. Mit Hyland Outlook Office Add-In können Nutzerinnen und Nutzer E-Mails und die darin enthaltenen Anhänge als eine einzige Datei in das OnBase Content Repository importieren. Hyland Healthcare-Erweiterungen

Kunden von Hyland Healthcare profitieren von Updates der umfangreichen Healthcare-Lösungen, darunter:

- Die Cloud-basierte Enterprise Imaging SaaS-Lösung bietet eine bessere Kontrolle der medizinischen Bildgebung und des Datenzugriffs, optimierte Bildgebung über mehrere Fachbereiche hinweg, einfacheren Zugriff auf hochverfügbare Archive und vieles mehr.

- NilRead v24: Der multimodale Pure Zero Footprint Enterprise Diagnostic Viewer von NilRead verbessert die Anzeigetools und Imaging-Workflows. Zu den wichtigsten Aktualisierungen gehören verbesserte technische Notiz-Workflows für eine optimierte Kommunikation mit Radiologen, eine Heatmap für die Zeitachse, um Trends bei der Bildgebung von Patienten besser zu erkennen, UI-Updates zur Rationalisierung der für die Freigabe von Bildern erforderlichen Schritte und vieles mehr. Weitere Informationen über die neuesten Updates der Content Services-Angebote von Hyland finden Sie auf Hyland.com/de. Über Hyland

Hyland bietet branchenführende Technologie-Plattformen und ermöglicht es seinen Kunden, Menschen und Inhalte effizient für bessere digitale Erfahrungen verbinden. Tausende von Unternehmen weltweit - darunter mehr als die Hälfte der "Fortune 100" - vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland, um Inhalte, Daten und Prozesse nahtlos zu integrieren und Interaktionen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de. Firmenkontakt

Hyland

Joel Hammond

--- ---

--- ---

+1 216.213.2126

hyland.com/de Pressekontakt

Lucy Turpin Communications GmbH

Sarah Schumm / Eva Hildebrandt

Prinzregentenstraße 89

81675 München

089 417761-17 / 14

