Startseite NEU: Erfolgreiches Prozessmanagement in der Zahnarztpraxis Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-12-05 13:56. Planung, Organisation, Kontrolle - ein Leitfaden für zielgerichtete Abläufe Balingen, 5. Dezember 2023 - Spitta, Deutschlands führendes Medienunternehmen für Zahnmedizin und Zahntechnik, stellt in dem neuen Nachschlagewerk "Modernes Praxismanagement - Erfolgreiches Prozessmanagement in der Zahnarztpraxis" umfassendes Fachwissen für den Bereich einer nachhaltigen Ablauforganisation vor. Nach "Erfolgreiches Personalmanagement in der Zahnarztpraxis" und "Erfolgreiches Patientenmanagement in der Zahnarztpraxis" erscheint mit "Erfolgreiches Prozessmanagement in der Zahnarztpraxis" Band 3 der Spitta-Kurzverzeichnisreihe. Mit diesem umfassenden Ratgeber erhalten Zahnärzte und ihre Teams Einblicke in bewährte Strategien des Prozessmanagements, um ihre Produktivität zu steigern und den steigenden Anforderungen des modernen Gesundheitswesens gerecht zu werden. Von einer durchdachten Organisationsstruktur bis hin zu reibungslosen Arbeitsabläufen - "Erfolgreiches Prozessmanagement" beleuchtet die Schlüsselfaktoren, die eine Zahnarztpraxis erfolgreich machen. Das Werk verdeutlicht, dass eine gut organisierte Praxis nicht nur die tägliche Arbeit erleichtert, sondern auch den wirtschaftlichen Erfolg fördert. "Erfolgreiches Prozessmanagement" führt die Leser durch alle Aspekte des zielgerichteten Prozessmanagements und stellt effektive Kontrollinstrumente vor, um den Erfolg nachhaltig zu sichern. So profitieren Praxisinhaber und ihre Teams nicht nur von theoretischen Erkenntnissen, sondern auch von klaren Handlungsempfehlungen zur direkten Umsetzung in die Zahnarztpraxis. Eine praxiserprobte Sammlung von Ideen, konkreten Empfehlungen und praxistauglichen Werkzeugen ermöglicht es den Lesern, ihre Praxis in ein gut funktionierendes und harmonisches Gesamtsystem zu verwandeln. Für Zahnärzte, Praxismanager und das gesamte Team, das nach effizienten Lösungen für ein zeitgemäßes, wirtschaftliches Praxismanagement sucht, ist "Erfolgreiches Prozessmanagement" ein unverzichtbarer Begleiter. Das Buch ist ab sofort erhältlich! Weitere Informationen und Leseproben unter: www.spitta.de/prozessmanagement Bibliographische Daten

Beate Kirch

Modernes Praxismanagement - Erfolgreiches Prozessmanagement in der Zahnarztpraxis

Planung, Organisation, Kontrolle - ein Leitfaden für zielgerichtete Abläufe

1. Auflage

208 Seiten, Broschur, 24 * 17 cm

159,43 EUR [D]

ISBN: 978-3-910397-27-9 Die Spitta GmbH, Teil der europaweit tätigen WEKA Group, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie "dios" oder "entolia" begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

