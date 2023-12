Startseite Webinar von Cambium Networks am 8. Dezember: erhöhte Netzwerksicherheit mit NSE 3000 Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-12-05 10:48. Am Freitag, 08. Dezember 2023, veranstaltet Cambium Networks die nächste Online-Tech-Session. Ab 9:00 Uhr steht in dem Webinar das Thema Netzwerksicherheit im Mittelpunkt, Teilnehmer erhalten detaillierte Informationen über die Network Service Edge-Lösung NSE 3000. Sichere und vertrauenswürdige Netzwerke sind vor allem in Unternehmen von großer Bedeutung. Vielen kleineren Unternehmen fehlen jedoch die Ressourcen und Möglichkeiten für entsprechende Maßnahmen in der Netzwerksicherheit, beispielsweise umfassende Sicherheitslösungen und SD-WAN (Software-definiertes Wide Area Network). NSE 3000 von Cambium Networks bietet WAN-Edge-Konnektivität sowie Sicherheits- und Netzwerkdienste in einem kompakten und kostengünstigen Formfaktor auch für kleine und mittlere Unternehmen sowie Managed Service Provider (MSP). Teilnehmer des 45-minütigen Webinars erfahren mehr über den Aufbau sowie die Einsatzszenarien von NSE 3000. In einer Live-Demo werden zudem Konfiguration, Installation und Verwaltung der Lösung gezeigt. NSE 3000 lässt sich Cloud-basiert oder On-Premises über die zentrale Managementplattform cnMaestro verwalten, sodass aus den einzelnen Netzwerkelementen ein ganzheitliches Netzwerk wird. Agenda:

- Komponenten von NSE 3000

- Konfiguration und Management

- Einsatzszenarien

- Live-Demo Alle Informationen zur Veranstaltung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: https://register.gotowebinar.com/register/2246278498387940448?source=Soc.... Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Konditionen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert. Firmenkontakt

