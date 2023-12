Startseite audius erneut für höchste Qualität als IT-Berater ausgezeichnet Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-12-05 10:41. In neuer Studie des F.A.Z.-Instituts basierend auf realem Kundenfeedback und allgemeiner öffentlicher Reputation überzeugt audius im zweiten Jahr in Folge mit ganzheitlich hoher Qualität und exzellentem Service in der IT-Beratung. Weinstadt, 5. Dezember 2023 - audius, ein führender Anbieter von IT-Beratung und Managed Services, freut sich über die erneute Auszeichnung "Höchste Qualität" und eine hervorragende Platzierung im Ranking des F.A.Z.-Instituts der qualitativ besten IT-Berater in Deutschland. Im hart umkämpften Markt der IT-Berater, in dem Produkte und Dienstleistungen leicht durch die der Wettbewerber austauschbar erscheinen, prägt die Qualität erbrachter Leistungen das Image eines Unternehmens und ist damit wichtiges Differenzierungsmerkmal. Mit der Studie "Höchste Qualität" wird dieses Merkmal transparent und hilft potenziellen Kunden bei der Suche nach geeigneten IT-Partnern. Die Erhebung des renommierten F.A.Z.-Instituts in Zusammenarbeit mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung basiert auf zwei Pfeilern: der Analyse von Daten eines Social Listening sowie der Auswertung von Daten einer umfangreichen und strukturierten Online-Befragung. Für das Social Listening wurden im Zeitraum September 2022 bis September 2023 rund 7,4 Millionen Nennungen der etwa 15.000 teilnehmenden Unternehmen erhoben, mit KI-Verfahren analysiert und ausgewertet. Datengrundlage waren mehrere 100 Millionen Online-Quellen wie Webseiten, Social-Media-Kanäle, Consumerseiten, Foren, Blogs oder Nachrichtenseiten. Die erhobenen Daten wurden den jeweiligen Unternehmen sowie den Themenfeldern Qualität, Produkt & Service, Kundenzufriedenheit, Innovation, Ökologische Nachhaltigkeit und Weiterempfehlung zugeordnet und hinsichtlich ihrer Tonalität nach positiv, neutral oder negativ kategorisiert und bewertet. Dabei genügte es nicht, allein in einem Themenfeld positiv abzuschneiden, da jedes der betrachteten Themenfelder für die Performancemessung eines Unternehmens bzw. einer Marke relevant war. Darüber hinaus wurden Unternehmen in Deutschland per E-Mail angeschrieben und darum gebeten, online Fragen zu folgenden Bereichen zu beantworten: Qualitätsmerkmale, Reklamationen, Qualitätskontrollen, Serviceerreichbarkeit, Servicebearbeitung, Lösung des Anliegens, Servicequalität, Qualitätszertifikate, Qualitätsmanagement sowie Qualitätssteigerung. Auch hier ergab sich für jedes untersuchte Unternehmen anhand der einzelnen Themenblöcke eine Gesamtpunktzahl. Die Auszeichnung "Höchste Qualität 2023" wurde schließlich anhand des errechneten Gesamtrankings aus den Werten des Social Listening und des Fragebogens vergeben. Demnach zählt audius wie im Vorjahr auch 2023 zu den Top-Unternehmen, die ihren Kunden höchste Qualität bieten. "Wir freuen uns sehr darüber, bereits im zweiten Jahr in Folge zu den Top-IT-Beratungsunternehmen in Deutschland zu gehören. Für uns ist Qualität mehr als nur ein leeres Versprechen - das zeigen unsere zahlreichen Zertifizierungen und auch die Rückspiegelungen unserer Kunden, die sich bewusst für Qualität von audius entscheiden. Dass dieses Merkmal erneut durch eine objektive Studie transparent gemacht wird, macht uns ganz besonders stolz und ist für uns ein Ansporn, auf diesem Weg weiterzugehen", erklärt Rainer Francisi, Vorstandsvorsitzender bei audius. Ob bei der Betreuung von rund 350.000 IT-Arbeitsplätzen mit IT-Support, in der Bereitstellung von Managed Services in der IT oder der Bearbeitung von mehr als einer halben Millionen Incidents im Facility Management und Werksservice, beim Service Management oder in Softwareentwicklung, IT-Beratung und den Security und Audit Services sowie beim Ausbau mobiler Netze - höchste Qualität ist bei audius Teil des Geschäftsmodells. Mehr Informationen über die ausgezeichneten Leistungen der audius in IT-Beratung und Managed Services:

https://www.audius.de/de Mehr Informationen über die Studie "Höchste Qualität 2023" des F.A.Z.-Instituts:

https://www.faz.net/asv/hoechste-qualitaet/ Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine weltweit tätige ITK-Gesellschaft. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit sind die nahezu 600 Mitarbeiter an 20 Standorten - davon 16 in Deutschland - fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices.

audius smcTeam ist Pionier für Unified Asset Management und führt mit dem Produkt Asset Manager alle technischen, organisatorischen und kaufmännischen Arbeitsmittel und Wirtschaftsgüter in einer ganzheitlichen Verwaltung zusammen. Die Lösung wird von zahlreichen Kunden eingesetzt und auch von Partnern wie der baramundi software GmbH vertrieben.

Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München. https://www.audius.de Firmenkontakt

audius GmbH

Sandra Honner

Mercedesstraße 31

71384 Weinstadt

+49 7151 369 00 0

www.audius.de Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Bernd Hoeck

Gerberstraße 63

78050 Villingen-Schwenningen

+49 7721 9461 220

www.bloodsugarmagic.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten