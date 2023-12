Startseite Wertpapierhandel durch Direktoren Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-12-04 20:29. Johannesburg, 4. Dezember 2023: Sibanye-Stillwater, (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW) ( www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) veröffentlicht gemäß den Paragrafen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirement (Kotierungsvoraussetzungen) das Folgende: Name TJ Cumming

Position Unabhängiger nicht geschäftsführender Direktor

Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Art der Beteiligung Direkt und nutznießend

Art der Transaktion Kauf von Stammaktien auf dem Markt

Datum der Transaktion 30. November 2023

Anzahl der Wertpapiere 14.000

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis ZAR 20,85

Gesamtwert ZAR 291.900 Name NJ Froneman

Position Chief Executive Officer und Executive Director

Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Art der Beteiligung Direkt und nutznießend

Art der Transaktion Ausübung einer Put-Option in Bezug auf eine außerbörsliche

Collar-Absicherung über 4.744.961 Stammaktien des Unternehmens, die am

30. November 2023

auslief.

Datum der Transaktion 30. November 2023

Anzahl der Wertpapiere 4.744.961

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis ZAR 45,98

Gesamtwert ZAR 218.173.306,78

Herr Froneman schloss am 30. November 2021 eine Eigenkapitalfinanzierungsvereinbarung mit einem Finanzinstitut ab, die

aus einem Darlehensvertrag bestand, der durch eine gleichzeitige Collar-Absicherung und ein

Eigenkapital-Darlehensgeschäft verbrieft

war. In Bezug auf Absatz 3.66 der Kotierungsvoraussetzungen (Listings Requirement) wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren erhalten. Ende. Über Sibanye-Stillwater Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Anbieter von autokatalytischem PGM-Recycling und hält Beteiligungen an führenden Betrieben zur Aufbereitung von Bergbaurückständen. Sibanye-Stillwater hat sich als einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium etabliert und ist auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat vor Kurzem damit begonnen, sein Asset-Portfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung seiner Recycling-Betriebe und der Betriebe zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com . Kontakt Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Executive Vice President: Investor Relations und Corporate Affairs

Tel: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: twitter.com/SIBSTILL Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sibanye Stillwater

Jochen Staiger

1 Hospital Street

1780 Westonaria, Libanon

Südafrika email : info@resource-capital.ch Pressekontakt: Sibanye Stillwater

Jochen Staiger

1 Hospital Street

