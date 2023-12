Startseite Exklusives Live Training "User Story Mapping" von agileno Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-12-04 20:11. Agileno, ein anerkannter Anbieter von agilen Trainings und Workshops, freut sich, das nächste Live "User Story Mapping" Training anzukündigen. Der renommierte Dozent und Experte im agilen Bereich, Frank Schatz, wird dieses interaktive Training leiten. Es findet am 23. Januar 2024 von 9:00 bis 12:00 Uhr statt. In diesem dreistündigen Live online Training erhalten die Teilnehmer eine fundierte Anleitung, wie "User Story Mapping" effizient eingesetzt wird, um agil Produkte zu designen, User Storys zu erstellen und "Minimum Viable Products" (MVPs) zu planen. Frank Schatz bringt seine umfangreiche Erfahrung und Expertise in die Schulung ein, um den Teilnehmern praktische, anwendbare Fähigkeiten zu vermitteln. Die Teilnehmerzahl für dieses exklusive Training ist technisch begrenzt, um auf die Fragen der Teilnehmer einzugehen. Die Teilnahmegebühr beträgt 99 EUR pro Person. Angesichts der begrenzten Plätze und der Nachfrage nach Trainings wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Das Training ist ideal für Produktmanager, Softwareentwickler, Projektmanager und alle, die sich für agiles Produktmanagement interessieren. Teilnehmer werden lernen, wie sie "User Story Mapping" als wirkungsvolles Werkzeug in ihren Projekten einsetzen, um effizientere und nutzerzentrierte Produkte zu entwickeln. Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte agileno.com. Über Frank Schatz: Frank Schatz ist ein anerkannter Experte im Bereich Agile und Softwareentwicklung mit jahrzehntelanger Erfahrung. Als Sachverständiger für agiles Projektmanagement und Mentor hat er zahlreichen Unternehmen geholfen, ihre agile Praxis zu verbessern und innovative Produkte zu entwickeln. Agileno ist ein Projekt der SuccessMedia OÜ. Agileno hilft Menschen, ihre agilen Fähigkeiten neu zu entdecken, zu erweitern, um bessere Produkte zu entwickeln. Firmenkontakt

