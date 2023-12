Startseite Top- Geschenkideen zu Weihnachten - nicht nur für Angler eine besondere Freude Pressetext verfasst von pr-partners am Mo, 2023-12-04 17:53. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und damit natürlich auch die Suche nach den passenden Geschenken für Geschäftspartner, Familie, Freunde und Bekannte. Wer auf der Suche nach dem passenden Geschenk für einen Angler ist, findet im Online-Angelshop auf angel-berger.de eine Fülle faszinierender Geschenkideen. Aber nicht nur Angler finden hier originelle Geschenke. Auch Hobbyköche und Gourmets finden im Angel-Onlineshop Geschenke, die zu Weihnachten, zum Geburtstag oder zu jedem anderen Anlass eine tolle Idee sind. Von kleinen Aufmerksamkeiten zu erschwinglichen Preisen bis hin zu exklusiven Geschenkboxen sind die Geschenkideen vielfältig. Von ausgewiesenen Angelprofis zusammengestellt, macht man mit den zahlreichen Geschenkboxen und Geschenkset also nichts falsch. So viel drin: Geschenk Box nicht nur für Weihnachten eine perfekte Geschenkidee Wer also einem passionierten Angler eine Freude machen möchte, dem sei als Geschenk zum Beispiel das Angel Berger Angler-Geschenkset empfohlen. Das Angler-Geschenkset enthält vielseitiges Angelzubehör, das sowohl Anfänger als auch Profis begeistern wird. Und das Beste daran: Das Anglergeschenk wird bereits fertig verpackt in einer schönen Geschenkbox mit liebevoller Schleife geliefert. In diesem umfangreichen Geschenkset befinden sich 4 Allroundposen, die vielseitig in verschiedenen Angelgewässern eingesetzt werden können. Zusätzlich sind 2 Knicklichtposen enthalten, die das Angeln auch bei Nacht ermöglichen. Um die Montage präzise ausrichten zu können, enthält das Set eine Dose Schrotblei und 1 Packung Wirbel, die einen schnellen und einfachen Köderwechsel ermöglichen. Für eine sichere Köderpräsentation sorgen 3 Päckchen Gummiperlen und 3 Päckchen Vorfachhaken. Ein Tiroler Hölzel ist ebenfalls im Set enthalten und ermöglicht die Präsentation verschiedener Köder, während die im Set enthaltenen Stopper die Position des Köders auf der Schnur fixieren. Mit 1 Päckchen Kugelblei kann man die Wassertiefe ausloten, während der Madenkorb den Köder an der richtigen Stelle hält. Für das Feederangeln steht ein praktischer Fin Feeder zur Verfügung. Um Verwicklungen zu vermeiden, enthält das Geschenkset 3 Anti-Tangle-Gummis. Für die Bissanzeige auch im Dunkeln ist 1 Packung Knicklichter enthalten. Schließlich gibt es noch ein Filetiermesser und eine Hakenzange für die Zubereitung des Fangs. Auch sich selbst kann man an Weihnachten mit einem Geschenk noch überraschen Die Geschenkideen für Angler umfassen aber auch eine große Auswahl an hochwertigem Angelzubehör, Angelruten, Angeltaschen und mehr - alles zu erschwinglichen Preisen und in hoher Qualität. Zum Beispiel die Angel Berger Allround Geschenkbox sowie die Petri Boxen von Wild Devil Baits und Magic Baits enthalten vielseitiges Angelzubehör, das sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet ist. Das Angel Berger Räucher Geschenkset hingegen ist ein ideales Geschenkset für Räucherfans. Es enthält vielseitiges Räucherzubehör, das sowohl Anfänger als auch erfahrene Räuchermeister zu schätzen wissen. Eine gute Wahl ist auch ein Geschenkgutschein. So kann der Beschenkte selbst auswählen, was er sich wünscht. Wer sich selbst beschenken, aber trotzdem überraschen möchte, für den gibt es die Promo Packs von Wild Devil Baits für Raubfischangler, Magic Baits für Karpfenangler oder Angel Berger für Allroundangler. Gefüllt mit verschiedenen spannenden Inhalten aus dem gesamten Sortiment von Wild Devil Baits punkten die Promo Packs mit einer Ersparnis von bis zu 50 Prozent gegenüber dem Einzelkauf auf den umfangreichen Inhalt von verschiedenen Ködern wie Spinnern, Wobblern oder Gummifischen und Angelzubehör wie Wirbel, Haken, Vorfachmaterial und vielem mehr. In jedes Aktionspaket packen die Angelprofis etwas anderes, so dass es immer spannend bleibt - auch wenn man das Geschenk für sich selbst bestellt. Weiterführende Informationen zum Thema auf:

Über 20 Jahre Erfahrung hat das Unternehmen Angelsport Berger mit seinem Angelshop angel-berger.de bereits gesammelt. Zu stets günstigen Preisen bietet der Angelsport Online Shop alles, was man zum Angeln braucht. Mehr als 3.000 Produkte zählt das Sortiment des Angelshops. Dabei werden sowohl Produkte namhafter Hersteller als auch eigene Produkte angeboten.

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

