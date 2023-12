Startseite Südkoreanische Zahnmedizinprodukte werden durch KOTRA an der HDZ (Stiftung Hilfswerk Detuscher Zahnärzte) gespendet Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-12-04 09:27. Im vergangenen März wurde auf der Internationalen Dentalmesse IDS in Köln eine herzliche Geste vollzogen, als südkoreanische Zahnmedizinprodukte an den deutschen HDZ (Hilftswerk Deutscher Zahnärzte) gespendet wurden. Diese großzügige Aktion wurde vom Korean Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) Frankfurt Trade Office organisiert. Diese besondere Spendenaktion ist das Ergebnis der Bemühungen südkoreanischer Hersteller von Zahnmedizinprodukten, ihre Solidarität zu zeigen. Die IDS-Messe in Köln ist eine internationale Plattform, auf der Unternehmen aus der Dentalbranche die neuesten Technologien und Produkte präsentieren. Während dieser Veranstaltung haben sich südkoreanische Unternehmen mit dem KOTRA Frankfurt Trade Office zusammengeschlossen, um während der Messe eine Spendenkampagne für den deutschen HDZ zu organisieren. Eine Vielzahl von Zahnmedizinprodukten wurde gespendet, was dazu beitragen wird, die zahnärztliche Versorgung sowohl in Deutschland als auch in anderen europäischen Ländern zu unterstützen. Die Spendenübergabe fand direkt vor Ort auf der Messe statt, und Vertreter des deutschen HDZ waren ebenfalls anwesend, um ihren Dank auszudrücken. Diese Aktion wird voraussichtlich zu einer Stärkung der Zusammenarbeit im Bereich der zahnmedizinischen Versorgung zwischen beiden Ländern führen und gleichzeitig lokale Gemeinschaften unterstützen. Das KOTRA Frankfurt wird auch in Zukunft durch die Teilnahme an internationalen Veranstaltungen den Austausch und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen fördern. Es wird erwartet, dass herausragende Produkte aus Südkorea weiterhin einen Beitrag zur weltweiten Entwicklung leisten. die südkoreanische Firmen, die an der Spendenaktion teilnahmen sind wie folgt: POSKOM, DIGIRAY, CUBE Instrument, Quantumm, Sherpa Korea(Happiden), BioMaterials Korea, Onedaybiotech, SewonMedix, OSUNG MND, TBM Corporation, C.E.I.B.Med, World Bio Tech, MCTBIO, BIO Dent, Jini Deantal, Shinhung, INOD, HDI Denu, Denbio, META BIOMED, Seyang, Dunamis Dental, Jaintek, UNC International, MED Main, Smartooth, Dongil Phamaceuticals, Max Dental, Il Chung Dental, Neosil, KKOD, Dentzone, Maruchi, Hudens Bio, Spident, Han Dae Chemical, Aquapick, Seil Global etc. KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) ist eine staatliche Organisation, die sich auf die Förderung von Handel und Investitionen für die Republik Korea spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1962 unter dem südkoreanischen Handelsministerium unterstützt KOTRA Unternehmen dabei, ihre Präsenz auf internationalen Märkten auszubauen. Die Hauptziele von KOTRA umfassen die Förderung von Handel und Investitionen, die Unterstützung koreanischer Unternehmen bei der Erschließung ausländischer Märkte, die Schaffung eines attraktiven Investitionsumfelds für internationale Unternehmen in Korea sowie die Steigerung der globalen Wettbewerbsfähigkeit der koreanischen Wirtschaft. KOTRA bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Marktforschung, Unterstützung bei der Identifizierung von Geschäftsmöglichkeiten im Ausland, Beratung zu Zoll- und Handelsfragen, Förderung von Investitionen sowie die Organisation von Handelsmessen und Veranstaltungen. Mit einem Netzwerk von Büros in über 120 Städten weltweit erleichtert KOTRA den Austausch von Informationen und die Zusammenarbeit zwischen koreanischen und ausländischen Unternehmen. Die Organisation spielt eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Innovation und Technologietransfer, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der koreanischen Wirtschaft zu stärken. Durch enge Zusammenarbeit mit Unternehmen, Regierungsstellen und internationalen Organisationen fördert KOTRA eine dynamische und nachhaltige Entwicklung der koreanischen Wirtschaft im globalen Kontext. Kontakt

KOTRA Frankfurt

Yubin Ko

Friedrich-Ebert-Anlage 49

60308 Frankfurt am Main

015752491139

https://www.kotra.or.kr/english/index.do Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten