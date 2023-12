Startseite Geschichten, die zum Loslassen einladen. Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-12-04 09:03. Wer früher loslässt, ist länger frei. Loszulassen erfordert Mut.

Und davon berichten die 30 Menschen, die Frank Wesnitzer zum Thema Loslassen interviewt hat.

Viele dieser Menschen haben ihre privaten und auch beruflichen Loslass-Themen bereits erfolgreich bewältigt.

Einige stecken noch mittendrin - im Prozess des Loslassens.

Frank Wesnitzer, Autor des Buches "Wer früher loslässt, ist länger frei." Geschichten, die zum Loslassen einladen:

"Ich arbeite bereits seit vielen Jahren als Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie. Und dabei habe ich erkannt, dass das Loslassen ein essenzieller Teil von Veränderungsprozessen ist. Deshalb habe ich diesem Thema ein ganzes Buch gewidmet".

Ergänzend zu den Geschichten finden sich in dem Buch auch Übungen, Zitate und Bilder, die dabei helfen wollen, selbst den nächsten Loslass-Schritt zu gehen.

ISBN: 9 783 758 305 429 Frank Wesnitzer unterstützt als Coach Menschen bei privaten als auch bei beruflichen Veränderungen.

Auch bei Veränderungen in Unternehmen hilft Frank Wesnitzer dabei, die geplanten Ziele besser zu erreichen, indem er Teams beim Loslassen der alten und vertrauten Strukturen unterstützt.

Frank Wesnitzer ist ausgebildeter Betriebswirt, systemischer Berater, Heilpraktiker Psychotherapie und Autor. Kontakt

derloslassfrank

Frank Wesnitzer

Burgschmietstr. 12

90419 Nürnberg

09114891611

http://www.derloslassfrank.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten