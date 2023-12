Startseite Buch schreiben und veröffentlichen: Selfpublishing und Verlag? Pressetext verfasst von AutorinLandgraf am Sa, 2023-12-02 06:28. Die Qual der Wahl Viele Menschen träumen davon, ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Es ist zweifellos ein wunderbares Gefühl, das eigene Werk fertiggestellt in den Händen zu halten. Doch der Weg bis zu diesem Moment ist oft lang und voller Entscheidungen. Eine der grundlegendsten Fragen, die sich viele Autoren stellen, lautet: Soll ich mein Buch im Selfpublishing veröffentlichen, oder ist ein Verlag die bessere Wahl? Künstliche Intelligenz: Fluch oder Segen? In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz (KI) wie ChatGPT das Schreiben und Veröffentlichen von Büchern scheinbar zur Leichtigkeit macht, wird diese Frage jedoch immer komplexer. KI kann Inhaltsverzeichnisse erstellen und Texte verfassen, und mit KI-unterstützten Programmen lassen sich Buchsatz und Cover gestalten. Anschließend kann das Buch auf einer Selfpublishing-Plattform hochgeladen und veröffentlicht werden. Dieser Prozess mag einfach und verlockend erscheinen, doch es stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit und den Auswirkungen auf die Qualität und Authentizität von Büchern.

Könnte die Gefahr bestehen, dass der Buchmarkt von austauschbaren, vielleicht sogar seelenlosen Büchern überflutet wird? Eine Frage, die durchaus seine Berechtigung hat. Sinnvolle Nutzung von KI-Tools Zugegeben, KI-Tools können bei der Recherche und Informationsbeschaffung unterstützen. Weiterhin sind KI-Tools durchaus eine spannende Inspirationsquelle, doch die Kreativität und der individuelle Stil eines Autors lassen sich nicht künstlich erzeugen. Ein Buch lebt von der Persönlichkeit und den Erfahrungen des Autors. Eine KI kann keine authentischen Erfahrungen oder Meinungen bieten, und ihre Glaubwürdigkeit bei Sachinformationen ist teilweise begrenzt. Minderwertige Werke oder Qualitätsbuch? Wie sehr wird der Markt mit minderwertigen Werken überschwemmt in einer Zeit, in der es technisch denkbar einfach geworden ist, Bücher zu schreiben und über Selfpublishing-Plattformen zu veröffentlichen? Diese Gefahr besteht insbesondere dann, wenn Autoren Bücher publizieren, ohne sich tiefgehend mit dem Inhalt auseinanderzusetzen. Wie kommen Autoren an einen Verlag? Gerade, weil das Buch schreiben und veröffentlichen denkbar einfach geworden ist, wird die Veröffentlichung über einen Verlag in Zukunft ein noch stärkeres Qualitätsmerkmal darstellen als bisher. Verlage bieten nicht nur redaktionelle Unterstützung und Qualitätskontrolle, sondern auch ein professionelles Lektorat und Korrektorat.

Für Autoren, die gerne über einen Verlag veröffentlichen möchten, bedeutet dies allerdings, von Anfang an strategisch und zielgerichtet zu arbeiten. Das Buch muss Sinn-voll sein und einen echten Nutzen für die Lesenden bieten. Bereits vor dem Schreiben des ersten Wortes sollten sich Autoren verschiedene Fragen selbst beantworten. 7 Fragen, die sich jeder Autor unbedingt stellen sollte 1. Warum schreiben ausgerechnet Sie dieses Buch?

2. Was ist Ihr persönlicher USP?

3. Welches Problem löst das Buch für Ihre Leser?

Oder anders gefragt:

4. Was weiß der Leser nach dem Lesen mehr als zuvor?

5. Welches ist der USP Ihres Buches im Vergleich zu Büchern mit ähnlichen Themen?

6. Warum sollte ein Verlag gerade Ihr Buch veröffentlichen?

7. Und wie können Sie beim Vertrieb unterstützen? Verlag oder Selfpublishing? Das ist hier die Frage Abschließend lässt sich sagen, dass die Entscheidung zwischen Selfpublishing und Verlagsveröffentlichung von vielen individuellen Faktoren abhängt. In einem professionellem Buch-Coaching sollten die Vor- und Nachteile der einzelnen Verlagsformen individuell besprochen werden. Achten Sie bei der Wahl Ihres Buch-Coaches darauf, dass sich die Person sowohl in der Verlagswelt als auch beim Thema Selfpublishing auskennt.

Ob Veröffentlichung über einen Verlag oder im Selfpublishing: In beiden Fällen ist es entscheidend, dass Autoren sich mit Leidenschaft und Engagement ihrem Projekt widmen und ein Buch schaffen, das sowohl inhaltlich als auch stilistisch überzeugt. Egal, für welchen Weg Sie sich entscheiden: Ihr Buch sollte ein Spiegel Ihrer einzigartigen Gedanken und Erfahrungen sein und Ihre Leser bereichern. Wenn Sie mehr zu dem Thema erfahren möchten oder eine professionelle Begleitung wünschen, dann schauen Sie doch einmal hier vorbei: https://danielalandgraf.com/angebote/autoren-coaching/ Über AutorinLandgraf Komplettes Benutzerprofil betrachten