Startseite Hoher Goldpreis auch gut für Royalty-Unternehmen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-12-01 17:27. Royalty-Gesellschaften besitzen ein lukratives Geschäftsmodell. Steigt der Goldpreis, profitieren sie automatisch. Minenfirmen bekommen Kapital von Royalty-Unternehmen. Dafür erhalten diese Lizenzgebühren oder einen bestimmten Anteil an der Produktion. Das Bergbaurisiko, also die Entwicklung der Mine, liegt dabei zum größten Teil bei den Minenfirmen. Der Goldpreis hat wieder einen Sprung nach oben gemacht. Damit ist Gold so teuer wie seit letztem Mai nicht mehr. Zum einen sind es die gesunkenen Renditen bei den Staatsanleihen, zum anderen machen sich Konjunkturängste immer mehr breit. Und im Euroland scheint sich die deutsche Wirtschaft mehr und mehr zu einem Sorgenkind zu entwickeln. Gold rückt daher zusehends in den Fokus der Anleger. Das Rekordhoch beim Preis des Edelmetalls vom Sommer 2020 bei 2.075 US-Dollar je Unze nähert sich also, denn Anleger wünschen sich Sicherheit. Die gibt es beim Edelmetallinvestment. Da freuen sich Investierte, Goldminengesellschaften und natürlich auch die Royalty-Unternehmen, die auf Gold setzen und kräftig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Der Vorteil bei den Royalty-Unternehmen liegt auf den geringen Fixkosten. Denn steigen Energiekosten, Löhne oder Preise für das Minenequipment, so geht dies in erster Linie die Minenbetreiber an. Ein steigender Goldpreis, niedrige Zinsen und ein schwacher US-Dollar sorgen für lukrative Gewinne bei den Royalty-Gesellschaften. Und so können Anleger nicht nur auf Minenbetreiber, sondern auch auf die das Geld gebenden Royalty-Unternehmen wie beispielsweise Osisko Gold Royalties oder Gold Royalty setzen. Ein sehr erfolgreiches drittes Quartal 2023 hat Gold Royalty - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-c... - hinter sich. Die Gesamteinnahmen sind gestiegen und die Betriebskosten sind gefallen. Osisko Gold Royalties - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-ro... - besitzt in seinem sehr großen Portfolio über 20 Produzenten und auch eine fünfprozentige NSR-Gebühr für eine der größten kanadischen Goldminen. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd... -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

