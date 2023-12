Startseite Klima- und Energiesicherheitsziele brauchen Uran Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-12-01 16:56. Dass die Atomkraft zum Energiemix gehört, haben viele Nationen erkannt. Dass Uran gebraucht wird und begehrt ist, lässt sich leicht an der Preisentwicklung ablesen. Das Pfund Uran kostet nun fast 81 US-Dollar. Europa, die USA und Asien setzen auf die saubere Kernkraft. Eine sichere Energieversorgung ist bei weitem noch nicht überall auf der Erde gegeben. Und der Energiebedarf steigt weltweit an. Zwar hat er sich 2022 verlangsamt (+2,1 Prozent), jedoch blieb er über der durchschnittlichen Wachstumsrate der Jahre 2010 bis 2019. Das Jahr 2022 war in Europa geprägt von Rezessionsängsten, steigenden Energiepreisen sowie einem milden Klima. Dazu kamen Sparmaßnahmen durch Privathaushalte und durch die Industrie. Wohl gemerkt, es verringerte sich das Wachstum des Energieverbrauch, insgesamt wächst er weiter. Und steigt das Wirtschaftswachstum, dann steigt auch der Energiebedarf. So geschehen beispielsweise im vergangenen Jahr in Indien, Indonesien, Saudi-Arabien oder Kanada. Es sind also die ehrgeizigen Klima- und Energiesicherheitsziele, die Uran wieder populär machen. Japan fährt Kernkraftwerke wieder hoch, die Türkei baut Atomkraftwerke und fast alle Nachbarn Deutschlands starten den Bau neuer Kernkraftwerke. Laut der Internationalen Energieagentur lag der Anteil der erneuerbaren Energien 2021 bei knapp 29 Prozent. Rund zehn Prozent der Energieerzeugung stammten aus der Atomkraft. Nun steigt der Uranbedarf an, aber das Angebot dürfte deutlich hinterherhinken. Nachdem Uran lange nicht beliebt war, der Preis niedrig, wurde kaum in den Uranmarkt investiert. Es gibt aber auch Urangesellschaften, die bereits bestens positioniert sind, wie etwa Uranium Energy oder Latitude Uranium. Uranium Energy - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-co... - treibt ISR-Uranprojekte in den USA und in Kanada voran und besitzt Uranbeteiligungen sowie Uranprojekte im Ressourcenstadium. Latitude Uranium - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/latitude-uranium-... - entwickelt zwei aussichtsreiche Uranprojekte in Kanada. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und Latitude Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/latitude-uranium-inc/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

