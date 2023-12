Startseite Garantierte Weihnachtsfreude - Geschenktipps für Freunde und Geschäftskunden Pressetext verfasst von pr-partners am Fr, 2023-12-01 14:44. Wenn es darum geht, zu Weihnachten nicht nur der Familie, sondern auch geschätzten Kunden und Geschäftspartnern eine besondere Freude zu bereiten, ist die Suche nach originellen Geschenkideen oft eine Herausforderung. Doch im umfangreichen Sortiment des Online-Angelshops angel-berger.de wird man garantiert fündig. In diesem Onlineshop kann man Geschenke auswählen, über die sich wirklich jeder freut, egal ob er bereits begeisterter Angler ist oder noch gar nicht in die Welt des Angelns eingetaucht ist. Hochwertiges Angelzubehör, praktische Outdoor-Ausrüstung oder kulinarische Köstlichkeiten sind hier erhältlich. Und schließlich können Weihnachtsgeschenke für Geschäftspartner oder Firmenkunden nicht nur die Vorfreude auf Weihnachten ausdrücken, sondern auch die Dankbarkeit für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Geschenke, um Geschäftskunden zu binden oder der Familie eine Freude zu machen Wer einem begeisterten Räucherfan eine Freude machen möchte, für den ist die „Angel Berger Räucher-Geschenkbox“ das ideale Geschenk - nicht nur zu Weihnachten. Das Räucher-Geschenkset überzeugt sowohl Anfänger als auch Profis und enthält vielseitiges Räucherzubehör. Mit diesem umfangreichen Set sind Räucherfans bestens gerüstet, um ihre eigenen Köstlichkeiten zuzubereiten. Und das Beste: Das Räuchergeschenk ist bereits fertig verpackt in einer schönen Geschenkbox mit liebevoller Schleife. In diesem umfangreichen Geschenkset befindet sich eine Auswahl hochwertiger Räucherlaugen, darunter die Angel Berger Räucherlauge Spezial, Aal und Forelle, jeweils in der 600-Gramm-Packung. Diese Lauge verleiht den geräucherten Köstlichkeiten den perfekten Geschmack. Abgerundet wird das Set durch Angel Berger Räucherfix in der 250 Gramm Packung, um den Räucherprozess noch einfacher zu gestalten. Für den besonderen Geschmack der geräucherten Köstlichkeiten sorgen das Angel Berger Fischgewürz Topping Spezial und das Angel Berger Fischgewürz Grill- und Bratfisch. Diese Gewürze verleihen den Fischgerichten eine unwiderstehliche Würze. Damit man beim Räuchern alles im Blick hat, enthält das Geschenkset ein Räucherthermometer, das die Temperatur während des Räucherns genau misst. Außerdem ist ein hochwertiges Filetiermesser dabei, um den Fang optimal vorzubereiten. Für das einfache Räuchern sind auch 3 Angel Berger Räucherhaken im Geschenkset enthalten. Schließlich runden 100 Gramm Wacholderbeeren, die den geräucherten Köstlichkeiten eine aromatische Note verleihen, das Räuchergeschenk ab. Geschenkidee für Angler: Die Geschenkboxen Als Angler kann man mit der Petri Box für Angler nichts falsch machen. Die Petri Box für Angler ist eine wahre Schatzkiste, die sowohl Einsteiger als auch erfahrene Profis gleichermaßen begeistern wird. Mit dieser Box verschenkt man eine reichhaltige Auswahl an Angelzubehör und Angelgeräten aus dem gesamten Sortiment von Angel Berger. Diese Geschenkbox ist prall gefüllt mit praktischem Angelzubehör, verschiedenen Ködern, Angelfutter und nützlichen Werkzeug. Mit ihren großzügigen Maßen von 32x23x12 Zentimetern bietet die Petri Box genügend Platz, um all das wertvolle Angelzubehör sicher zu verstauen. Wenn man sich nicht für ein Geschenk entscheiden kann, gibt es im Online-Angelshop auf angel-berger.de auch einen Geschenkgutschein. Bei diesem Gutschein kann der Betrag frei gewählt werden. Weiterführende Informationen zum Thema auf:

Auf über 20 Jahre erfolgreiche Geschäftstätigkeit blickt das Unternehmen Angelsport Berger mit seinem Online-Angelshop angel-berger.de zurück. Der Online-Angelshop bietet alles rund um das Thema Angeln. Das gesamte Zubehör für den Angelsport wird zu günstigen Preisen angeboten. Mehr als 3.000 Produkte werden im umfangreichen Sortiment angeboten. Dabei werden sowohl eigene Produkte als auch Produkte namhafter Hersteller angeboten. Unternehmensinformation:

