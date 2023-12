Startseite Golden Mile Investment Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-12-01 14:21. Golden Mile Investment Golden Mile Investment, ein Unternehmen der AFB Finanz GmbH, hat sich in der Finanzbranche durch seine langjährige Tradition und Kompetenz einen Namen gemacht. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Sektor bietet AFB Finanz maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen und begleitet ihre Kunden auf dem Weg zu ihren finanziellen Zielen. In der aktuellen Wirtschaftslage, geprägt von Unsicherheiten wie dem Ukraine-Russland-Krieg und der angespannten Situation im Nahen Osten, verzeichnet Golden Mile ein gestiegenes Interesse an sicheren Anlageformen. Golden Mile beobachtet, dass eine wachsende Zahl von Anlegern die Vorzüge festverzinslicher Anlagen nutzt und zeigt sich stolz darauf, seinen Weg zur Marktführerschaft im Bereich der Festgeldanlagen fortzusetzen. In Zusammenarbeit mit Partnerbanken bietet das Unternehmen seinen Kunden attraktive Anlagemöglichkeiten, die insbesondere in politisch und wirtschaftlich unbeständigen Zeiten nachgefragt werden. www.golden-mile.de Seit 30 Jahren steht die AFB FINANZ GMBH für Expertise und Erfahrung im Finanzsektor. Wir begleiten Sie auf dem Weg zu Ihren finanziellen Zielen. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Tradition und Kompetenz. Firmenkontakt

