Startseite Reetdachhaus "Fischerhaus" in Aventoft OT Rosenkranz zu verkaufen Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-12-01 12:24. Das Fischerhaus - ein Liebhaberobjekt mit Ambiente und Flair! In der schönen Gemeinde Aventoft OT Rosenkranz, direkt vor Sylt und Dänemark, ist das bezaubernde Fischerhaus unter Reet auf einem schön eingewachsenen Grundstück zu verkaufen. So weich so warm und dieser Duft, in der Tat, Kein Ziegeldach strahlt so viel Wohlbehagen aus wie ein mit Reet gedecktes Haus. Kein anderes Material hat in den vergangenen Jahren eine vergleichbare Renaissance erlebt. Das reetgedeckte Fischerhaus wurde ursprünglich 1623 gebaut und 2010 komplett neu aufgebaut. Es befindet sich in einem neuwertigen Zustand und ist exklusiv ausgestattet. Das Reetdach wurde erst 2018 komplett erneuert. Das Grundstück hat eine überschaubare und leicht zu pflegende Größe von 1.889 m² mit schöner Bepflanzung und altem Baumbestand. Das benachbarte Gundstück von zusätzlich 823 m² gehört mit dazu. Auf einen Blick: Reetdachhaus - Fischerhaus mit Ambiente und Flair

Begehrte Lage direkt vor Dänemark und Sylt

Neuwertiger Zustand und exklusive Ausstattung

Durchdachter Grundriss

Eingangsdiele, HWR/Technikraum

Großzügiger Wohnbereich mit offener Küche

Offener Kamin nach historischem Vorbild

Holz-Dielenboden, antike Bodenfliesen, Holz-Sprossenfenster etc.

Zwei Schlafzimmer,

Zwei Bäder mit DU/WC, Warmwasser-Speicher 200 Lit.

Fußbodenheizung

Schnelles W-LAN (Breitband)

Dachgeschoss zum Ausbau vorbereitet

Erdwärmeheizung, Wärmepumpe, Geothermie, 2 x 80 m Tiefenbohrungen

Schön bepflanztes Grundstück 1.889 m² mit altem Baumbestnd

Zusätzliches Nachbargrundstück mit 823 m² inklusive

Terrasse, Sitzplatz, Gartenpavillon unter Reet (Bj. 2014)

Traumhafter und unverbaubarer Blick ins Landschaftsschutzgebiet und nach Dänemark

Garage unter Reet und zusätzliche KFZ-Stellplätze

An die öffentliche Kanalisation angeschlossen

Kaufpreis 498.000 € inkl. Mobiliar

Der Verkauf erfolgt für den Käufer provisionsfrei (Eine Käuferprovision entfällt) Aventoft war früher ein Fischerdorf und liegt im Herzen Nordfrieslands, unmittelbar an der dänischen Grenze und nicht weit von der Nordsee entfernt. Wohl kaum eine andere Region Deutschlands ist so sehr durch das faszinierende Zusammenspiel von Wolken, Wellen und Wind geprägt wie Nordfriesland. Direkt beim Dorfplatz neben der alten Schule gibt es ein Freibad und die zahlreichen Geschäfte in Aventoft und Süderlügum, die auch sonntags geöffnet haben, werden von Deutschen und Dänen besucht, was für ein ganz besonderes Flair sorgt. Sehenswert ist auch die Aventofter Kirche, die um 1300 erbaut wurde und auf einer Warft am Dorfeingang liegt. Das Fischerhaus unter Reet liegt direkt im Aventofter Ortsteil Rosenkranz, in einer reizvollen Landschaft, wo schon Emil Nolde wohnte. Der Grenzübergang Rudbøl mit seinen schönen Häusern, der Ruttelsbüller See (Rudbøl Sø) sowie das Nolde Museum mit Cafe/Restaurant, Noldes Garten sowie das Hülltoft Tief (Badesee), sind in wenigen Fußminuten erreicht. Im Aventofter Ortsteil Rosenkranz verlief früher die Grenze zwischen der deutschen und der dänischen Zollstelle mitten auf der Straße. Seit dem Schengener Abkommen gibt es keine Grenzkontrollen mehr, aber die linke Straßenseite gehört zu Dänemark, die rechte zu Deutschland. Rosenkranz ist die direkte Verbindung zur dänischen Insel Rømø. Sehenswert ist das romantische Städtchen Tønder (10 km, nur 10 Autominuten). Viele nutzen das grenznahe Städtchen gerne zum Einkaufsbummel und besuchen die Antiquitätenhändler in Tønder oder Møgeltønder (8 km), mit der schönsten Dorfstraße Dänemarks. Bis Emmerlev Kliff sind es nur 15 Autominuten und zum Hjerpsted Strand nur eine halbe Stunde, nicht weit von Rømø gelegen. Von hier haben Sie eine wunderschöne Aussicht auf das Meer und direkten Blick nach Sylt. Die dänische Insel Rømø mit einem der längsten Sandstrände Europas ist über die romantische Küstenstraße nicht weit entfernt. Weitere Informationen und Unterlagen anfordern: https://www.reethaeuser.de/reetdachhaus-fischerhaus-aventoft/ CVM GmbH Reetdachhäuser| Immobilien an Nord- und Ostsee Firmenkontakt

CVM GmbH

René Chevalier

Heie-Juuler-Wäi 1

25920 Risum-Lindholm

04661 - 67 54 22

04661 - 941306

http://www.reethaeuser.de Pressekontakt

CVM GmbH

Stefanie Lorenzen

Heie-Juuler-Wäi 1

25920 Risum-Lindholm

04661 - 941305

04661 - 941306

http://www.reethaeuser.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten