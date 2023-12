Tocvan gießt ersten Doré-Barren aus Material der Pilar-Großprobe

The Howard Group wird für Kapitalmarktberatung und Unternehmenskommunikation beauftragt

Calgary, Alberta - 30. November 2023 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den ersten Gold- und Silber-Doré-Barren aus Großprobenmaterial gegossen hat, das auf seinem Gold-Silber-Projekt Pilar in Sonora, Mexiko, aufbereitet wurde. Der Barren wiegt insgesamt 1,487 Kilogramm, wobei die Analysen des lokalen zertifizierten Labors LTM 18 % Gold und 69 % Silber ergaben. Der Barren wurde in einer lokalen Einrichtung unter der Aufsicht von Mitarbeitern des Unternehmens hergestellt. Das Kohlenstoffmaterial, das zur Absorption von Gold und Silber während des Haufenlaugungstests verwendet wurde, wurde zur Extraktion der Edelmetalle verarbeitet. Die Ergebnisse zur Bestimmung der anderen Metalle im Doré-Barren und zur Quantifizierung des verbleibenden Gold- und Silberanteils im Kohlenstoffmaterial stehen noch aus. Das im Kohlenstoff verbleibende Gold und Silber wird in Kürze im Rahmen eines zweiten Doré-Barren-Gusses aufbereitet. 700 Tonnen Großprobenmaterial wurden zerkleinert und mittels Haufenlaugung aufbereitet, wobei ein Gehalt von 1,9 g/t Au und eine Goldgewinnungsrate von 62 % erzielt wurden. Weitere 700 Tonnen Großprobenmaterial stehen für weitere Tests mit alternativen Gewinnungsmethoden zur Verfügung, einschließlich Schwerkraft mit Rührlaugung. Vorläufige Rührlaugungsstudien haben eine schnelle Goldgewinnung von bis zu 81 % ergeben (siehe Pressemitteilung vom 22. August 2023). Studien zur Gewinnung mittels Schwerkraft mit späterer Rührlaugung haben eine Goldgewinnung von über 95 % ergeben (siehe Pressemitteilung vom 11. April 2023).

Abbildung 1. Foto des ersten gegossenen Doré-Barrens aus Großprobenmaterial des Projekts Pilar.

Die Gewinnung von Gold und Silber ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer Produktion in vollem Umfang und das sind die ersten von vielen Unzen, die bei Pilar produziert werden, sagte Brodie Sutherland, CEO. Pilar hat hohe Erzgehalte geliefert, die weit über dem Durchschnitt der Tagebauminen in der Region liegen. Die Gewinnungsraten entsprechen auch den lokalen Betrieben, wobei Pilar den Vorteil hat, dass die Gewinnung durch Schwerkraft- und Rührlaugungsmethoden noch höher ist. Es muss noch mehr Gold und Silber aus dem vorhandenen Material gewonnen werden, während wir unsere kurzfristigen Genehmigungsinitiativen für die Minenentwicklung weiter vorantreiben. Darüber hinaus freuen wir uns sehr, The Howard Group als wichtigen Berater sowohl für die Kapitalmärkte als auch für die Unternehmenskommunikation gewinnen zu können, da wir unsere Kontakte zu aktuellen und potenziellen Investoren ausbauen wollen.

Abbildung 2. Das technische Team von Tocvan mit dem ersten Guss von Pilar.

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass es The Howard Group Inc. als Berater für die Kapitalmärkte und die digitale Unternehmenskommunikation engagiert hat. The Howard Group wird sowohl die traditionellen als auch die Online-Initiativen leiten, wobei der Schwerpunkt darauf liegen wird, das Unternehmen mit Privatanlegern und ausgewählten Mitgliedern zahlreicher Investment- und institutioneller Organisationen in Kontakt zu bringen.

Das Unternehmen hat mit The Howard Group eine Vereinbarung über Investor-Relations-Tätigkeiten (die Vereinbarung) abgeschlossen, die am 1. Dezember 2023 (das Datum des Inkrafttretens) vorbehaltlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (CSE) in Kraft treten wird und in der sich das Unternehmen bereit erklärt hat, The Howard Group für eine Dauer von zwölf Monaten zu beauftragen, wobei die Möglichkeit für eine Verlängerung von sechs Monaten besteht. Im Rahmen der Vereinbarung wird das Unternehmen 10.000 $ pro Monat an The Howard Group zahlen und ihr im Rahmen des Incentive-Aktienoptionsplans die folgenden Aktienoptionen des Unternehmens gewähren: (i) 200.000 Aktienoptionen, die innerhalb von 15 Tagen nach dem Datum der Vereinbarung zu einem Ausübungspreis von 0,45 $ gewährt werden. Alle drei Monate werden 25 % dieser Aktien übertragen und sie verfallen drei Jahre nach dem Gewährungsdatum. Zudem werden (ii) 100.000 Aktienoptionen bei der ersten Verlängerung nach sechs Monaten gewährt, deren Ausübungspreis dem geltenden Marktpreis gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange entspricht. Alle drei Monate werden 25 % dieser Aktien übertragen und sie verfallen drei Jahre nach dem Gewährungsdatum.

Tocvan ist eine äußerst interessante Gelegenheit, kommentierte Grant Howard, President von The Howard Group. Wir sind der Meinung, dass die Investoren- und Anlegergemeinschaft diese Geschichte besonders attraktiv finden wird. Das Unternehmen befindet sich im Zentrum des Goldlandes Sonora in Mexiko, hat sein 100%iges Gold- und Silberprojekt Pilar erheblich erweitert und verfügt über mehrere hochgradige Analyseergebnisse. Das Management von Tocvan konzentriert sich darauf, das Unternehmen in naher Zukunft zu einem Produzenten zu machen.

Über The Howard Group

Seit 1988 bietet The Howard Group umfassende Outreach-, digitale Online- und Kapitalmarktprogramme an, die sich an Investoren, Anleger und institutionelle Gemeinschaften richten, sowie Finanzierungsunterstützung und strategische Planung für börsennotierte Unternehmen.

Über das Konzessionsgebiet Pilar

Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar hat vor kurzem einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet. Die Trends der Main Zone und 4-T sind nach Südosten hin offen, und vor kurzem wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 23.000 Bohrmeter absolviert.

- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

o 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

o 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

o 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

o 29 m mit 0,7 g/t Au

o 35,1 m mit 0,7 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

o 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

o 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

o 61,0 m mit 0,8 g/t Au

o 16,5 m mit 53,5 g/t Au und 53 g/t Ag

o 13,0 m mit 9,6 g/t Au

o 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 41,7 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Brodie A. Sutherland, P.Geo., CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden.

Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

