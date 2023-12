Startseite Charlott Josefin: Das Werbegesicht für sportspaß Hamburg Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-12-01 09:21. Hamburg, 1. Dezember 2023. Der Hamburger Freizeit- und Breitsportverein sportspaß e.V. hat ein neues Werbegesicht: Charlott Josefin. Das hauptberufliche Model wird künftig sowohl im Printbereich als auch auf den Social-Media-Kanälen für sportspaß werben. "Wir freuen uns sehr, dass wir Charlott Josefin für unseren Verein als Testimonial gewinnen konnte. Ihre Energie und ihre Ausstrahlung passen perfekt zu uns," sagt Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß e.V. Neben ihrem Werbeeinsatz wird Charlott Josefin in den nächsten Monaten auch eigene spezielle Fitness-Übungen zeigen. Der Verein (https://www.sportspass.de) ist mit über 24.000 Mitgliedern bundesweit einer der größten seiner Art. sportspaß e.V. bietet ein breit gefächertes Kursangebot für alle Altersgruppen und Fitnesslevel. Charlott Josefin ist hauptberufliches Model und führt darüber hinaus Online-Einzelcoachings für aufstrebende Models und Modelworkshop-Reisen ins Ausland durch. Im "BACKSTAGE - The Model Podcast", gibt sie anstrebenden Models Tipps und Insights aus der Branche, führt Interviews mit Persönlichkeiten aus der Industrie und teilt ihre Ansichten zum Thema Mindset und Co. Charlott Josefin zu ihrem Engagement bei sportspaß: "Ich habe mich bewusst für sportspaß entschieden, da ich mich gerne auf das Wesentliche fokussiere: Freude am Sport, ein breites Angebot und das Preis-Leistungs-Verhältnis bei sportspaß stimmt auch. Als hauptberufliches Model mit einem hektischen Lebensstil, der Reisen und lange Arbeitszeiten beinhaltet, habe ich gelernt, Business und Privatleben zu managen. Eine gesunde, größtenteils vegane Ernährung und regelmäßige Workouts gehören zu meiner Selfcare-Routine, die mir hilft, körperlich fit und geistig gesund zu bleiben." Über sportspaß e. V. Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. Der Verein ist bundesweit einer der größten seiner Art. sportspaß e.V. bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeiten, in vereinseigenen Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg, vielfältige Sportangebote zu nutzen. Firmenkontakt

sportspaß e.V.

Clemens Müller

Westphalensweg 11

20099 Hamburg

040555016 66 0

04055501666 29

https://sportspass.de/ Pressekontakt

All4Press

Erich Jeske

Waldstraße 5

85461 Bockhorn

081229993507

www.all4press.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten