Startseite Oldtimer-Rallye an der Ostsee: Am 1. Dezember ist Nennstart für die 15. OCC-Küstentrophy 2024 in Boltenhagen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-12-01 08:52. Die 15. Auflage der Oldtimer-Rallye geht mit 120 Fahrzeugen an den Start/ Termin: 21. und 22. Juni 2024/ Start und Ziel ist das Ostseebad Boltenhagen Hamburg, 30. November 2023 - Eine der schönsten Oldtimer-Rallyes Deutschlands ist im nächsten Jahr zu Gast im Ostseebad Boltenhagen. Vom 21. bis 22. Juni 2024 geht die OCC-Küstentrophy mit 120 Fahrzeugen aus 80 Jahren Automobilgeschichte entlang der Ostseeküste auf Tour. Die 15. Ausgabe der beliebten Classic-Rallye führt das Teilnehmerfeld an zwei Tagen über mehrere Etappen entlang der Ostseeküste über Wismar, Kühlungsborn und Heiligendamm sowie durch das Schweriner Seenland. Die Tagesetappen der Rallye werden in einer Länge von 200 bis 220 Kilometern geplant. Die Teilnehmer punkten hier anstatt mit Schnelligkeit vor allem durch Präzision. Bei den zahlreichen Wertungsprüfungen müssen auf bestimmten Streckenabschnitten genaue Zeitvorgaben erfüllt werden. Die Rallye-Leitung haben Markus Hendel und Eric Pflug übernommen, die auch die beliebte Rallye "Elbflorenz" in Dresden für die ddv-Verlagsgruppe umsetzen. Auch für die Abendveranstaltungen der OCC-Küstentrophy ist Meer-Blick garantiert: Exklusiver Hotelpartner der Rallye ist das "Lindner Hotel Boltenhagen", wo alle Rallye-Teilnehmer übernachten und auch der Parc Fermé für die Oldtimer sein wird. Wer dabei sein will, kann sich ab dem 1. Dezember 2023 bis zum 31. März 2024 unter www.kuestentrophy.de auf einen der begehrten 120 Startplätze bewerben. Gemeldet werden dürfen Fahrzeuge bis Baujahr 1994. Das Startgeld pro Team (2 Personen) beträgt 2.100 Euro. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: John Warning Corporate Communications GmbH

email : m.warning@johnwarning.de Über die OCC-Küstentrophy

Die OCC-Küstentrophy ist eine Oldtimerrallye, die seit 2010 vom Versicherungsspezialisten OCC initiiert wird. Die Strecke der Rallye umfasst an zwei Rallyetagen rund 400 Kilometer. Weitere Informationen: www. kuestentrophy.de Pressekontakt: John Warning Corporate Communications GmbH

