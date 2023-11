Startseite Wirkung der ganzheitlichen ayurvedischen Babymassage Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-11-30 17:24. Welchen Nutzen hat die ayurvedische Babymassage für die Babys und für Mütter bzw. für die ganze Familie. Seit über 15 Jahren unterrichte ich nun die ayurvedische Babymassage. Ich habe diese von einem ayurvedischen Arzt-Ehepaar gelernt - und ich bin sehr dankbar dafür. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kurse sind Eltern, die die ayurvedische Babymassage lernen wollen um diese dann an ihren Babys zu praktizieren. Ich habe aber auch viele Kursleiterausbildungen gegeben für Ayurveda-Praktizierende, Hebammen und andere Menschen, die im Gesundheitsbereich tätig sind.

Oft werde ich gefragt, welchen Nutzen hat die ayurvedische Babymassage - für das Baby - für die Mütter - für die ganze Familie und das Umfeld.

Hier beschreibe ich in Kürze den Nutzen vor allem für die Babys selbst, aber auch für die Mütter. Im Grunde sind dies aber auch Vorteile für die ganze Familie.

Die ayurvedische Babymassage bietet viele Vorteile für Babys. Hier sind einige davon: Förderung der Körperlichen Entwicklung:

Die sanften Berührungen und Streichungen der Massage können die Muskulatur des Babys stärken und seine körperliche Entwicklung unterstützen.

Verbesserung der Durchblutung:

Die Massage verbessert die Blutzirkulation, was für eine gesunde Haut und ein gutes Wachstum wichtig ist.

Stärkung der Eltern-Kind-Bindung:

Die Massage bietet eine wunderbare Gelegenheit für Eltern, eine tiefe emotionale Verbindung mit ihrem Baby aufzubauen.

Beruhigung und Entspannung:

Die Babymassage kann helfen, das Baby zu beruhigen, was besonders nützlich ist, um es zu beruhigen und einen besseren Schlaf zu fördern.

Verdauungsförderung:

Sanfte Bauchmassagen können bei der Verdauung helfen und Blähungen oder Koliken lindern.

Sensorische Stimulation:

Die verschiedenen Berührungsarten der Massage stimulieren die Sinneswahrnehmungen des Babys, was für dessen sensorische Entwicklung wichtig ist.

Stärkung des Immunsystems:

Regelmäßige Massagen können zur Stärkung des Immunsystems des Babys beitragen und es widerstandsfähiger gegen Krankheiten machen.

Verbesserung der Hautbeschaffenheit:

Die Verwendung von natürlichen Ölen bei der ayurvedischen Massage kann dazu beitragen, die Haut des Babys weich und geschmeidig zu halten. Es hilft auch, Hautprobleme wie Trockenheit oder Schuppenbildung vorzubeugen.

Stimulation der Körperbewusstheit:

Durch die Massage lernen Babys, verschiedene Teile ihres Körpers besser wahrzunehmen und zu erkennen. Dies fördert ihre motorischen Fähigkeiten und das Körperbewusstsein.

Linderung von Wachstumsschmerzen:

Babys können manchmal Wachstumsschmerzen erleben. Eine sanfte Massage kann helfen, diese Schmerzen zu lindern und dem Baby Komfort zu bieten.

Regulierung des Schlafmusters:

Regelmäßige Massagen können dabei helfen, das Schlafmuster des Babys zu regulieren und einen ruhigeren, tieferen und längeren Schlaf initiieren.

Positive emotionale Entwicklung:

Die liebevolle Interaktion während der Massage trägt zu einer positiven emotionalen Entwicklung des Babys bei. Sie fühlen sich sicher und geliebt, was für ihre allgemeine emotionale und psychologische Gesundheit wichtig ist. Diese Vorteile unterstreichen natürlich, wie ganzheitlich die Vorteile der ayurvedischen Babymassage sind, indem sie sowohl physische als auch emotionale und psychologische Aspekte der Entwicklung des Babys unterstützen. Nun hat die ayurvedische Babymassage aber auch großen Nutzen für die Mutter - die Familie.

Sicher - die Massage muss in den Tagesablauf integriert werden, wenn dies aber gelungen ist, dann wird auch die Mutti schnell den Nutzen spüren:

Vertiefung der Eltern-Kind-Bindung:

Durch die Massage entsteht eine tiefe, emotionale Verbindung zwischen Eltern und Kind, was die Bindung stärkt, das gilt fürs Baby, aber auch für die Eltern.

Stressabbau:

Die ruhigen, meditativen Momente der Massage können für Eltern sehr entspannend sein und helfen, Stress und Anspannung abzubauen.

Verbesserte emotionale Gesundheit:

Diese Praxis kann dazu beitragen, postpartale Depressionen zu lindern oder vorzubeugen, indem sie das Wohlbefinden und die Stimmung der Eltern steigert.

Steigerung des Selbstbewusstseins:

Eltern, die aktiv an der Pflege und dem Wohlbefinden ihres Babys teilnehmen, können ein erhöhtes Selbstvertrauen in ihre Elternfähigkeiten entwickeln.

Verbesserung der Hand-Augen-Koordination:

Die Techniken der Massage erfordern und fördern feinmotorische Fähigkeiten und Koordination.

Förderung des Verständnisses für die Bedürfnisse des Babys:

Durch regelmäßigen physischen Kontakt lernen Eltern, die Signale und Bedürfnisse ihres Babys besser zu verstehen.

Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten:

Die nonverbale Kommunikation während der Massage kann helfen, die Beziehung und Kommunikation zwischen Eltern und Kind zu stärken.

Erhöhtes Bewusstsein für die eigene Gesundheit:

Die Beschäftigung mit ayurvedischen Praktiken kann Eltern dazu anregen, auch auf ihre eigene Gesundheit und Wohlbefinden zu achten.

Gemeinsame Zeit mit dem Baby:

Die Massage bietet eine exklusive Zeit für Eltern und Kind, was besonders wertvoll sein kann in einem ansonsten hektischen Alltag. Oft habe ich schon erlebt, dass der Vater oder auch die Eltern, wenn sie beruflich sehr engagiert waren, es hinterher als schmerzlich empfinden, wenn sie sich die Zeit mit und für das Baby nicht genommen haben.

Lernen einer nützlichen Fähigkeit:

Das Erlernen der Massage-Techniken ist eine wertvolle Fähigkeit, die auch in anderen Bereichen der Kinderpflege angewendet werden kann.

Hier erlebe ich es immer wieder, dass vor allem die Mütter hinterher auch die Kursleiterausbildung für die ayurvedische Babymassage buchen - weil sie dieses wertvolle Wissen auch weitergeben wollen.

Verbesserung der Schlafqualität der Eltern:

Indem die Massage hilft, das Baby zu beruhigen und besser schlafen zu lassen, können auch die Eltern von einem besseren Schlaf profitieren.

Erhöhung der physischen Nähe:

Dies stärkt nicht nur die Bindung, sondern kann auch das Wohlbefinden der Eltern durch die positive Wirkung physischer Nähe verbessern.

Nun habe ich speziell für Eltern einen Onlinekurs für die ayurvedische Babymassage kreiert, in dem ich meine Erfahrungen von Jahrzehnten mit eingearbeitet haben, sodass man diesen Kurs leicht zu Hause lernen kann.

Onlineschulungen haben einen immer größeren Stellenwert - weniger Stress beim hin und zurück zum oder vom Kurs, eigene Zeiteinteilung und vor allem ein viel detaillierteres Wissen und eine viel besser Aufarbeitung der Unterlagen - das ist eine Wissensdatenbank, auf welche die Teilnehmer auch nach dem Kurs zurückgreifen können.

Und damit Interessierte einen Einstieg zu diesem Kurs bekommen können und eine Vorstellung, wie umfangreich und nützlich dieser ist, kann man hier eine kleinen Kurs buchen - der kosten-frei ist

Hier geht es zu dem Einführungskurs der Ayurveda-Babymassage für Eltern... (https://dein-coach.schule-fuer-ayurveda.de/kostenlose-ayurveda-babymassa...) Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule. Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen speziell bei der Ernährungsumstellung und beim Abnehmen. Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Massagen, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern. Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

