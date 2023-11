Startseite Wieder im Sortiment bei Kronenberg24.de: Transparenten USB-Box mit Fach für Einleger Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-11-30 16:51. Die Transparente USB-Box Kronenberg24.de (https://Kronenberg24.de) ist nicht nur ein sicherer Aufbewahrungsort für Ihre USB-Sticks, sondern auch eine visuell ansprechende Lösung. Die klare PP-Konstruktion ermöglicht es Ihnen, einen Blick auf den Inhalt zu werfen, ohne die Box öffnen zu müssen. Dies ist besonders praktisch, um auf einen Blick den gewünschten USB-Anschluss zu finden. Das innovative Design dieser Box (https://www.kronenberg24.de/usb-stick/usb-stick-verpackungen/usb-stick-b...) geht jedoch weit über ihre Transparenz hinaus. Durch das Aufklappen der Box enthüllt sich eine intelligente Halterung, in der mehrere Standard-USB-Anschlüsse sicher eingeklemmt werden können. Diese Halterung bietet nicht nur einen sicheren Halt für die Standard USB Sticks wie z.B. "Twister USB" , sondern ermöglicht auch eine einfache Entnahme und Rückgabe. Ein weiteres Highlight der Transparenten USB-Box ist die Rückseite, auf der ein 4c bedruckter Einleger platziert werden kann. Diese Möglichkeit eröffnet unzählige kreative Gestaltungsmöglichkeiten, sei es für Markenlogos, Produktinformationen oder individuelle Designs. Die Box wird so nicht nur zu einem funktionalen Aufbewahrungsort, sondern auch zu einer Werbefläche für Unternehmen und Marken. "Mit der Transparenten USB-Box bieten wir nicht nur eine sichere Aufbewahrungslösung, sondern auch ein ästhetisches und vielseitiges Produkt", sagt der Marketingleiter Lucas Schwenk "Die Kombination aus Transparenz, intelligenter Halterung und der Möglichkeit des bedruckten Einlegers macht diese Box zu einer einzigartigen Lösung für Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen." Die Transparente USB-Box ist ab sofort auf unserer Website Entdecken Sie die Zukunft der USB-Aufbewahrung - transparent, funktional und individuell gestaltbar. Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH. Kontakt

Kronenberg GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

040-67587714

