Immobilien in Dubai - neues Objekt

Omniyat Vela Viento Residences, Business Bay

Entdecken Sie den Inbegriff des luxuriösen Wohnens mit den Vela Viento Residences an der Business Bay, einem prestigeträchtigen Projekt von Omniyat, das eine erlesene Auswahl an Apartments mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern, Duplexen und Penthäusern bietet. Mit einer limitierten Auflage von 92 exquisiten Residenzen ist dieses Meisterwerk am Wasser ein Beweis für das Engagement von Omniyat, Marasi Bay zu Dubais führender Ultra-Luxus-Gemeinde am Wasser zu machen. Entdecken Sie die grenzenlosen Möglichkeiten in der transformativen Umgebung des von der Dorchester Collection verwalteten Lebens am Wasser.

Die erstklassige Adresse der Siedlung bietet ein Tor zum Stadtzentrum von Dubai und bildet den Rahmen für die Zukunft dieser sich entwickelnden Stadt Marai Bay. Die gute Anbindung an die wichtigsten Autobahnen ermöglicht es den Bewohnern, die wichtigsten Ziele schnell und ohne weitere Probleme zu erreichen. Das Projekt, das die Zukunft des neuen Luxusviertels in Dubai einläutet, ist ein Beweis für die Umgestaltung von Marasi Bay zu einer ultraluxuriösen Gemeinde am Wasser. Es bietet ein Leben in Bewegung, das vom Gesang des Windes geleitet und vom majestätischen Burj Khalifa eingerahmt wird.

Das von dem preisgekrönten Architekturbüro Foster + Partners entworfene 45-stöckige Gebäude ist ein Meisterwerk aus horizontalen Linien und sanften Kurven in zwei Türmen. Die Räume im Innern spiegeln die Vorstellungskraft und das Zusammenspiel von Licht, Schatten und Leerräumen wider und verbinden Innen- und Außenwelt. Das Pariser Designer-Duo Gilles & Boissier hat seinen unverkennbaren Stil in die luxuriöse Inneneinrichtung einfließen lassen und so einen harmonischen Vergleich zwischen zeitgenössischen Elementen und klassischen Merkmalen geschaffen.

Ausgewählte Residenzen gehen über das Gewöhnliche hinaus und verfügen über private Pools und doppelt so hohe Räume. Die Betonung großzügiger Proportionen schafft eine Atmosphäre der Weite, ideal zum Entspannen, Unterhalten und Genießen der atemberaubenden Ausblicke. Die durchdacht gestalteten Räume und Brücken zwischen den Türmen bilden "hängende" Speisesäle, ein einzigartiges Merkmal, das alltägliche Momente in transzendente Erfahrungen verwandelt. Die Etagengestaltung zeugt von der sorgfältigen Berücksichtigung von Ästhetik und funktionalem Komfort und bietet den Bewohnern ein wirklich außergewöhnliches Wohnerlebnis.

Das 100 Meter hoch gelegene Sky Amenities Deck bietet einen spektakulären Infinity-Pool, ein Fitnessstudio in doppelter Höhe, Yoga-Studios und Lounge-Bereiche - alles mit atemberaubendem Ausblick. Ergänzt durch zusätzliche Einrichtungen auf den Podiumsebenen, darunter Innenpools, ein Spa und Konferenzräume, haben die Bewohner über die Uferpromenade direkten Zugang zu den Einrichtungen des Lana Hotels.

Wichtigste Highlights:

- Die 92 limitierten Wohnungen mit zwei bis vier Schlafzimmern definieren Luxus neu, wobei einige Einheiten über private Terrassenpools verfügen, die das Leben im Freien verdeutlichen.

- Das Projekt liegt an der Business Bay, dem Tor zur Innenstadt von Dubai, und ist Ausdruck der Vision, Marasi Bay neu zu gestalten.

- Die Architektur des preisgekrönten Architekturbüros Foster + Partners zeigt eine faszinierende Mischung aus horizontalen Linien und sanften Kurven, die ein architektonisches Meisterwerk schaffen.

- Das Pariser Designer-Duo Gilles & Boissier hat die Innenräume mit seinem unverwechselbaren Stil ausgestattet, der Modernität und zeitlosen Charme nahtlos miteinander verbindet.

- Von den herrlichen Terrassen aus genießen die Bewohner einen Panoramablick auf die Marasi Bay, das Stadtzentrum von Dubai und den berühmten Burj Khalifa, der ein sich ständig veränderndes Bild der Stadt bietet.

- Das "Sky Amenities Deck", das in 100 Metern Höhe den Himmel berührt, ist ein architektonisches Meisterwerk mit einem Infinity-Pool und Lounges, die alle einen atemberaubenden Ausblick bieten.

- Zu den weiteren Annehmlichkeiten auf den Podiumsebenen gehören ein Hallenbad, ein Kinderbecken, ein privates Spa, Konferenzräume und ein direkter Zugang zur Promenade.

Vela Viento von Omniyat bietet eine Reihe von extravaganten Annehmlichkeiten, um den Lebensstil neu zu gestalten, u.a. ein Amenity Deck auf allen Etagen. Diese exklusive Wohnanlage definiert das Luxusleben neu, mit himmlischen Räumen, die die Selbstpflege und das Wohlbefinden fördern. Das "Sky Amenities Deck" in 100 Metern Höhe bietet einen spektakulären Infinity-Pool, ein Fitnessstudio in doppelter Höhe, ein Yogastudio und Loungebereiche. Zu den Annehmlichkeiten des Podiums gehören Innenpools, ein Spa und Tagungsräume, die alle durch den direkten Zugang zu den Einrichtungen von VELA und The Lana Hotel über die Uferpromenade ergänzt werden.

Wichtigste Einrichtungen:

- Atemberaubender Pool mit unendlicher Kante

- Sonnendecks und Lounges

- Fitnessraum in doppelter Höhe

- Spezielles Yoga-Studio

- Privates Spa

- Konferenzräume

- Annehmlichkeitsdeck über das ganze Stockwerk

- Hallenbad und Kinderbecken

- Direkter Zugang zur Promenade

- Golfwagen-Service zu VELA und The Lana

Die Vela Viento Residences verfügen über eine erstklassige Lage an der Business Bay in Dubai im prestigeträchtigen Burj Khalifa District. Diese strategische Positionierung bietet den Bewohnern einen unvergleichlichen Zugang zur sich entwickelnden kulturellen Szene der Stadt. Mit Blick auf die Marasi Bay bieten die Residenzen einen atemberaubenden Blick auf das Wahrzeichen Burj Khalifa und die pulsierende Skyline von Downtown Dubai.

Die Nähe zu den wichtigsten Attraktionen und kulturellen Zentren sorgt dafür, dass die Bewohner im Mittelpunkt von Luxus und Komfort stehen. Das Wohnerlebnis am Wasser wird durch eine üppige Landschaftsgestaltung ergänzt, die eine ruhige Umgebung schafft, die den Rahmen für einen luxuriösen Lebensstil bildet.

Nahegelegene Orte:

- 05 Minuten - U-Bahn-Station Business Bay

- 05 Minuten - Burj Khalifa

- 05 Minuten - Stadtzentrum Dubai

- 05 Minuten - Burj Al Arab

- 15 Minuten - Internationaler Flughafen Dubai

Wohnung in Dubai, Business Bay kaufen (https://www.immobilie-dubai-kaufen.de/suchergebnisse-immobiliensuche?Ort...)

Als Teil der Vision von Omniyat ist Vela Viento ein zentrales Element des Masterplans zur Umgestaltung von Marasi Bay zu Dubais führender Ultra-Luxus-Wasserwohnanlage. Die 92 exquisiten Residenzen mit zwei bis vier Schlafzimmern werden durch zwei außergewöhnliche Penthäuser ergänzt. Der Plan umfasst das Konzept des Innen- und Außenlebens, wobei ausgewählte Wohnungen über private Terrassenpools und doppelt so hohe Räume verfügen. Die Speisesäle, ein herausragendes Merkmal dreier einzigartiger Wohnungen, erheben die täglichen Erlebnisse zu transzendenten Momenten und verwischen die Grenzen zwischen Glas und Himmel, irdisch und himmlisch.

Die von Omniyat entwickelten Vela Viento Residences bieten eine Vielzahl von Grundrissen mit 2-, 3- und 4-Schlafzimmer-Wohnungen, Maisonette- und Penthouse-Wohnungen für unterschiedliche Vorlieben und Lebensstile. Diese exklusiven Residenzen sind ein Beispiel für die Freuden des Innen- und Außenlebens, wobei einige der ausgewählten Residenzen mit privaten Terrassenpools und doppelt so hohen Räumen ausgestattet sind. Die auf 92 Exemplare begrenzten, von Gilles & Boissier entworfenen und vollständig möblierten Wohnungen verfügen über herrliche Terrassen und raumhohe Fenster, die einen Panoramablick auf die Marasi Bay, Downtown Dubai und den Burj Khalifa bieten.

Immobilien-Welt.ae - das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Kontakt

Immobilien-welt.ae

Hans Joachim von der Heide

Dubai 0

00000 Dubai

+49 1522 5150796

www.immobilien-welt.ae