Startseite Tagungstische mit Esprit Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-11-29 19:06. Neuer, klappbarer Tagungstisch "Ideal" von A.B.C. Worldwide Tagungsmöbel sind eine Wissenschaft für sich. Ständig werden sie neu gruppiert: parlamentarisch, Block, U-Form und mehr. Dabei müssen die Tische einiges aushalten. Denn durch ddas Zusammenklappen der Tische werden sie nicht wenig strapaziert. Eine stabile Konstruktion ist daher eine Grundvoraussetzung für die Langlebigkeit der Möbel. A.B.C. Worldwide entwickelt seit Jahrzehnten Stühle und Tische für den Tagungsbereich und hat sie immer wieder technisch optimiert. Es gibt Tagungsmöbel in allen Varianten. A.B.C. Worldwide hat sich auf die Fahne geschrieben, nicht nur technisch, sondern auch optisch anspruchsvolle Möbel für Meetings und Konferenzen anzubieten. Klapptisch "Ideal"

Der Klapptisch "Ideal" hat gleich zwei Besonderheiten: sein designorientiertes Gestell und die Tischplatte. Das Tischgestell besticht durch seine extravagante Form und macht es durch die Rollen super praktisch im Handling für das Personal. Es ist aus schwarz pulverbeschichtetem Stahl zu haben oder glänzend verchromt. Die Tischplatte besteht aus Multiplex, ist beidseitig HPL-beschichtet und dadurch besonders robust. Multiplex wirkt immer edel, noch edler wird es bei dieser Tischplatte durch die Schweizer Kante. Sie verjüngt sich nach unten und verleiht der Tischplatte dadurch eine filigrane Form und Leichtigkeit. Der Konferenztisch ist ab der Größe 120 mal 70 Zentimeter zu haben. Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 200.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm - der Tipp für Schnäppchenjäger! Firmenkontakt

A.B.C. Worldwide Import für Möbeleinrichtungen und mehr GmbH

Christoph Hanselle

Stockholmer Str. 26

48455 Bad Bentheim Gildehaus

05924-782790

05924-7827915

www.abc-worldwide.de Pressekontakt

Silvia Geuker Kommunikation

Silvia Geuker

Kümper 7

48341 Altenberge

01771443098

www.silvia-geuker.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten