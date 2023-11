Startseite Clairvoyant liegt mit der Probandenrandomisierung in seiner Phase-2b-Studie zur Psilocybin-Therapie bei der Alkoholkrankheit ber Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-11-29 16:25. VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / ACCESSWIRE / 29. November 2023 / Clairvoyant Therapeutics Inc. ( www.clairvoyantrx.com) , ein auf klinische Prüfungen spezialisiertes Pharmaunternehmen, das eine Psilocybin-Therapie für die Behandlung der Alkoholkrankheit (AUD) entwickelt, hat heute mitgeteilt, dass mehr als 50 Prozent der geplanten 128 Teilnehmer an der 24-wöchigen klinischen Phase-2b-Studie zu synthetischem Psilocybin (25 mg-Kapseln zur oralen Einnahme) mittlerweile randomisiert wurden. Die doppelblinde, randomisierte und kontrollierte Studie wurde im Oktober 2022 eingeleitet und dient der Bewertung einer Reihe von Endpunkten zur Wirksamkeit und Sicherheit. Wir freuen uns, dass das Tempo bei der Rekrutierung der Probanden am oberen Ende unserer Erwartungen liegt. Mit einer geplanten Zwischenauswertung der Daten im Februar 2024 und einer Auswertung der Topline-Ergebnisse im zweiten Quartal 2024 liegen wir genau im Plan, so Damian Kettlewell, der CEO von Clairvoyant. Unser Ziel ist es, als erstes Unternehmen weltweit die Zulassung für die klinische Anwendung von Psilocybin bei der Alkoholkrankheit zu bekommen. Der medizinische Nutzen von psychedelischen Wirkstoffen wie Psilocybin wurde jahrzehntelang verdrängt. Es freut uns, dass die Regulierungsbehörden nun evidenzbasierte Ansätze zur Überprüfung dieser potenziell bemerkenswerten Wirkstoffe verfolgen. Clairvoyant wurde durch bahnbrechende wissenschaftliche Studien von Forschern in den Vereinigten Staaten dazu motiviert, den Einsatz einer Psilocybin-Therapie bei der AUD genauer zu untersuchen. Positive klinische Ergebnisse werden Clairvoyant bei seiner Zielsetzung, Millionen von AUD-Patienten weltweit zu helfen, entsprechend unterstützen. Alkohol ist der wichtigste Risikofaktor für die Gesamtkrankheitslast bei Männern und ein bedeutender Risikofaktor bei Frauen (Quelle: WHO Global Status Report on Alcohol and Health 2014). Eine regionale Studie hat vor kurzem ergeben, dass weniger als 5 Prozent der Patienten, bei denen eine mittelschwere bis schwere Alkoholabhängigkeit diagnostiziert wurde, die empfohlenen Medikamente erhalten (Quelle: BC Centre for Substance Use, 2023). Über Clairvoyant Therapeutics Clairvoyant Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das mit der Psilocybin-Therapie den Weg zur psychischen Gesundheit auf der ganzen Welt ebnen will. Clairvoyant zielt mit seiner klinischen Strategie der raschen Markteinführung darauf ab, die Psilocybin-Therapie zur Behandlung von Patienten mit Alkoholkonsumstörung (AUD) in der EU, im Vereinigten Königreich und in Kanada ab dem Jahr 2026 zu ermöglichen. Dank seines außergewöhnlichen Teams, das über umfassende Erfahrungen in der klinischen Entwicklung verfügt, konnte Clairvoyant zum fortschrittlichsten Unternehmen in der Entwicklung der Psilocybin-Therapie zur Behandlung von AUD avancieren. Clairvoyant ist ein Mitglied von Life Sciences BC. Zusätzliche Informationen über Clairvoyants klinische Studie finden Sie unter ClinicalTrials.gov Nähere Informationen erhalten Sie über:

