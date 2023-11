Startseite Öffnen Sie mit uns Adventstürchen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-11-29 10:35. Ab dem 01.12. finden Sie in unserem Adventskalender jeden Tag eine neue Inspiration, die Sie in weihnachtliche Stimmung bringen wird Die diesjährige Adventszeit rückt unaufhaltsam näher. Deswegen haben wir uns in diesem Jahr etwas Besonderes für Sie ausgedacht: Ab dem 01.12. finden Sie in unserem Adventskalender jeden Tag eine neue Inspiration, um mehr und mehr in die besinnliche, vor-weihnachtliche Stimmung einzutauchen: Es gibt Gedichte, Rezepte für die Weihnachtsbäckerei, stimmungsvolle Musik, Basteltipps und Geschenkideen für die Liebsten aus der Küche. Schauen Sie also gerne an allen Adventstagen vorbei und öffnen Sie das jeweilige Türchen. Außerdem haben Sie auch die Möglichkeit an den vier Adventssonntagen als auch am Nikolaustag etwas zu gewinnen. Lassen Sie sich überraschen! Zum Adventskalender: https://www.biek-ausbildung.de/adventskalender Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens. Leiterin ist Silvia Duske (Dipl. soz.Arb., Management Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie). Das Institut ist bekannt geworden durch die sehr praxisnahen Ausbildungsgänge für Entspannungstherapeuten. Es bietet ein umfangreiches Programm von Ausbildungen für Selbständige im Bereich der Prävention sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen im Bereich der Stressprävention. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 nach ISO 9001 und AZAV zertifiziert. Kontakt

