Startseite EO Executives Conference 2023: Rückblick auf die Herbsttagung in Köln Pressetext verfasst von Nicole-Oetker-A... am Mi, 2023-11-29 10:34. Köln, 29 November 2023 Die diesjährige Herbsttagung in Köln markierte einen Meilenstein für alle Partnerinnen und Partner von EO Executives. Vom 15. bis 17. November 2023 waren die Tage nicht nur von intensivem Wissensaustausch geprägt, sondern boten auch Raum für gesellige Abendveranstaltungen sowie eine exklusive Führung durch den Kölner Zoo. Synergien für nachhaltigen Erfolg im Executive Search & Interim Management Die vorangegangene Sommertagung im Juni 2023 stand unter dem Motto „Zusammenarbeit"– ein Leitmotiv, das bei der diesjährigen Herbsttagung aktiv aufgegriffen und in konkrete Maßnahmen übersetzt wurde. Die Herbsttagung bot den Partnerinnen und Partnern von EO Executives erneut zahlreiche Gelegenheiten, den Kontakt zu vertiefen. Der intensive Wissensaustausch lieferte praktische Ansätze zur Optimierung der Kandidaten- und Kundenpflege im Executive Search und Interim Management. Partnerschaft und Innovation im Fokus Neben dem Austausch bewährter Praktiken und der Erarbeitung vielversprechender Ansätze im Executive Search und Interim Management stand immer auch das zwischenmenschliche Miteinander im Mittelpunkt. Auf die produktive Arbeit in den Konferenzräumen folgte dieses Mal ein geselliges Beisammensein beim gemeinsamen Dinner. Der Höhepunkt des diesjährigen Programms war eine exklusive Führung durch das Aquarium und Terrarium des Kölner Zoos bei Nacht. Die Möglichkeit, neue Partner persönlich willkommen zu heißen, sorgte für besondere Freude bei den Teilnehmenden. Die Tagung wurde organisiert und geleitet von Stephan H. Aschenbrenner (CEO und Inhaber von EO Executives), Patric Kistner (Head of Operations) und Ünal Kaya (Senior Marketing Manager). Die Themenschwerpunkte der Tagung umfassten die Optimierung der Partnerschaften als auch die Zusammenarbeit mit Kunden und Kandidaten. Allen Themenbereichen lag das gemeinsame Leitprinzip „Care" zugrunde. Ein nachhaltiger Eindruck und ein Blick in die Zukunft Die Herbsttagung 2023 von EO Executives war ein bedeutender Meilenstein für alle Teilnehmenden. Der lebhafte Austausch untereinander führte zu konkreten Ergebnissen, um die Zusammenarbeit mit Kunden und Kandidaten zukünftig noch erfolgreicher zu gestalten. EO Executives freut sich darauf, auch in Zukunft spannende, informative und herzliche Events wie die diesjährige Herbsttagung für seine Partner auszurichten. Die feste Überzeugung, dass Ergebnisse durch Menschen geschaffen werden und die synergetische Zusammenarbeit mit Kollegen ein Schlüssel zum Erfolg ist, spiegelt sich in solchen Veranstaltungen wider. Zusammenkünfte wie die Kölner Herbsttagung legen den Grundstein für eine Zukunft, in der sich Führungskräfte und Unternehmer gegenseitig maximal unterstützen und vorantreiben können.