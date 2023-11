Startseite Lernen mit künstlicher Intelligenz: Studeez integriert KI-Tutor in die Lern-App Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-11-29 10:20. Bielefeld, 29. November 2023 - Inmitten des aktuellen KI-Trends setzt die KI-Lern-App Studeez ab sofort verstärkt auf ihren KI-Tutor, um eine grundlegende Veränderung im Lernprozess von Studierenden zu erreichen. Der KI-Tutor ermöglicht es Studierenden, maßgeschneiderte Fragen zu stellen und Aufgaben über den Bildupload lösen zu lassen. Mit dem neuesten Update können Studierende vertiefende Erklärungen erfragen und sich einfachere Lösungswege aufzeichnen lassen. Die Synergie von KI-Technologie und menschlicher Interaktion schafft eine unterstützende Lernumgebung, die sich präzise an die Bedürfnisse der Lernenden anpasst. Studeez bietet darüber hinaus Features wie die Suche nach alten Prüfungen mit Videoerklärungen, interaktive Quiz und Karteikarten, die individuell auf die jeweilige Hochschule zugeschnitten sind. Professionelle Tutor*innen bereiten die Inhalte für die App auf. Ahmad El-Ali, Gründer von Studeez "Mit Studeez haben wir nicht nur eine Lern-App geschaffen, sondern eine Bildungsrevolution gestartet. Die Integration des intelligenten KI-Tutors zielt darauf ab, Wissen zu vermitteln und eine individuelle, unterstützende Lernerfahrung zu schaffen. Unsere Vision ist es, Studierenden den Zugang zu personalisierter Bildung zu ermöglichen und gleichzeitig Tutor*innen die beste Plattform zu bieten, um ihr Wissen auf innovative Weise zu teilen." Die App steht zum kostenlosen Download für Android- und Apple-Devices im jeweiligen Store zur Verfügung. Video- und Fotomaterial zur kostenlosen Veröffentlichung: https://studeez.de/presse Die Studeez GmbH ist ein Unternehmen aus dem sogenannten EdTech-Bereich und hat sich auf die Programmierung einer fortschrittlichen Lern-App mit KI-Anbindung spezialisiert. Das Ziel der Lern-App ist es, Studierenden in verschiedenen Fachbereichen hochwertige Lernmaterialien zu ihrer Prüfung zur Verfügung zu stellen. Der Fokus liegt hierbei auf Altklausuren des jeweiligen Moduls der Hochschule, das für die Prüfungsvorbereitung relevant ist. Qualifizierte Tutoren pflegen regelmäßig neueste Prüfungsinhalte in Form von Karteikarten und Videos ein. Mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz werden auf Basis dieses Wissens immer neue Karteikarten und Quizfragen entworfen sowie Lösungswege dargestellt und erläutert. Dank verschiedener Gamification-Elemente und dem direkten Draht zum Tutor ist die Motivation der Studierenden zum gezielten und kontinuierlichen Lernen höher als im normalen Selbststudium. Der Fokus der Lern-App liegt auf Lerninhalten der Fachgebiete Mathematik, Informatik, Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Jura und Medizin.

