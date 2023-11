Startseite Fördermittel-Chance: Ivers zeigt KMU-Potenzial Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-11-29 09:58. Expertentipp von Ivers: Fördermittel für KMU-Wachstum unerlässlich! Husum, Schleswig-Holstein - Kilian Ivers, Experte für Fördermittel, hat beim 3. Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden die Aufmerksamkeit auf eine verblüffende Tatsache gelenkt: Millionen Euro an Fördermitteln bleiben ungenutzt, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, digitale Markterschiließung und IT-Sicherheit für kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Bei der Veranstaltung, die mit über 200 Teilnehmern aus 27 Ländern auf zwei Bühnen stattfand, konnte Ivers das Publikum mit seinem Vortrag überzeugen und sich einen Platz in der begehrten Finalistenauswahl sichern. Der Speaker Slam, bekannt für seine strenge Zeitvorgabe von vier bzw. zwei Minuten pro Speech, zog eine hochkarätige Scouting Selection an. Unter den Juroren befanden sich Dirk Hildebrand von den Radioexperten, der Medienexperte Jörg Rositzke, die Ghostwriterin Mirjam Saeger und Scoutingexpertin Stephanie Pierre.

Ivers sprach darüber, dass eine Vielzahl von Förderprogrammen, die speziell auf die Bedürfnisse kleiner Unternehmen zugeschnitten sind, selten ausgeschöpft werden. "Es gibt ein enormes Potenzial für KMU, die Digitalisierung und IT-Sicherheit in ihren Betrieb integrieren und ihre digitalen Arbeitsstrukturen optimieren wollen.

Die Fördermittel sind vorhanden, doch viele Unternehmen wissen nicht, dass sie Anspruch darauf haben oder wie sie diese beantragen können," erklärte Ivers.

Ivers, der bereits auf lokaler Ebene in Husum für seine Arbeit bekannt ist, hat nun auch international Anerkennung gefunden.

Der Fördermittel-Experte appelliert nun an KMU, sich aktiv über die verfügbaren Ressourcen zu informieren und die Chancen, die die Digitalisierung bietet, zu ergreifen. "Diese Fonds sind dafür gedacht, Innovationen und Sicherheit zu fördern. Es ist an der Zeit, dass Unternehmen diese Möglichkeiten der Zuschüsse nutzen," betont Ivers. Mit seinem Auftritt beim Internationalen Speaker Slam unterstreicht Ivers eindrücklich, wie wichtig es ist, dass Unternehmen die verfügbaren Fördermittel gezielt für ihren Fortschritt nutzen. AHOI Consulting bietet eine branchenübergreifende Beratung für Fördermittel, die sich darauf konzentriert, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) dabei zu helfen, die vielfältigen Fördermöglichkeiten voll auszuschöpfen. AHOI Consulting bietet individuelle Lösungen an, um KMU zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Die Firma steht für kompetente Beratung, praxisnahe Unterstützung und für ihren Grundsatz: "Keine Investition ohne Fördermittelcheck". Kontakt

