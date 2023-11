Startseite In München entsteht ein Vollholzhaus Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-11-29 09:57. Leim- und metallfreie Holzbaukonstruktion in München In einer Zeit, in der die Welt sich immer schneller dreht und jeder Tag mehr von uns abverlangt, wird es umso bedeutsamer, Ruhe zu finden, um wieder Kraft zu schöpfen. Eine natürliche Architektur aus Materialien, die unsere Natur mit unseren fünf Elementen erschaffen hat, formen wir zu einem Raum, der dir lebenswerte Momente schenkt. Dein Leben zieht nicht einfach mehr an dir vorbei; dein neuer natürlicher Wohnraum schenkt dir mehr Bewusstsein. Seit 1858 ist unsere Familie mit der Holzbaukunst verbunden. Heute sind wir bereits in der 5. Generation und haben Nayle ins Leben gerufen. Nayle repräsentiert die Erinnerung an einen natürlichen Lebensstil, der sowohl als Reise als auch als Ziel verstanden werden kann. Denn das Einzige, was konstant bleibt, ist die Veränderung, die von Zeit und Raum geprägt ist. Wir können dir leider keine zusätzliche Zeit schenken, aber wir bieten dir den Raum, in dem du die Zeit mit Freude erleben kannst. Durch eine ganzheitliche Betrachtung entwerfen wir natürliche Architektur. Hierbei haben wir über 150 Jahre Erfahrung in ein Vollholzbausystem einfließen lassen und somit die Grundlage für deinen neuen natürlichen Lebensstil geschaffen. Wir gestalten Wohnräume basierend auf altem traditionellem Wissen, das heute auch von der Naturwissenschaft bestätigt wird. Unser Hauptanliegen ist es, wie der Raum, in dem du lebst auf dich wirkt und wie du darin die größte Freude und Kraft spüren kannst. Durch Nayle entstehen natürliche Wohnräume, aus nachwachsenden Rohstoffen, geschaffen durch das Zusammenspiel des traditionellen Handwerkerwissens mit modernster Produktionstechnik. Dabei setzen wir komplett auf nachhaltige Materialien. Durch unsere patentierte Holz - Holz Verbindung verzichten wir auf Kleber, Plastik und Metalle. Traditionelle Handwerkskunst zeitgemäß interpretieren! Aus nachwachsenden Rohstoffen errichten wir Münchens nachhaltigstes Wohngebäude für einen lebenswerten und natürlichen Lebensstil. nayle - natural lifestyle. Dein Zuhause aus Holz hat eine lange Geschichte, geformt von den Elementen der Natur, wächst es über Jahrzehnte im Wald in die Höhe. Mit Handwerkskunst formen wir Natur zu einem wertvollen "Raum", individuell für Deinen natürlichen Lebensstil. Wir sind ein kleines Team, euphorisch und fasziniert von der Schönheit der Natur. Wir lieben es Kultur & Architektur, wirtschaftlich, ästhetisch und im ganzheitlichen Stil entstehen zu lassen. Kontakt

