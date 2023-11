Firmen bewerben sich fuer Auszeichnung Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen 2024

Unternehmen und Preissponsoren erwarten spannende Bewerbungen in der nächsten Wettbewerbsrunde.

Mit der begehrten Auszeichnung für besondere Leistungen als Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen wird die besondere Arbeit engagierter Unternehmen gewürdigt. Seit Jahren wächst die Anzahl der sich bewerbenden Firmen der Region im etablierten Wettbewerb. Es wird nicht nur der begehrte Titel verliehen, sondern es winkt auch ein Preisgeld in Höhe von ca. 3000 Euro. Unternehmen treten in zwei Kategorien an - für besondere unternehmerische Leistungen bei "Strategie & Marketing" und ein sehr engagiertes "Soziales Engagement". Neben der Vorbildfunktion ist die besondere Wahrnehmung in der Außendarstellung und in der Öffentlichkeit als Unternehmer des Jahres ein interessanter Faktor im Wettbewerb.

Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Branchen und die vielseitige Jury machen diesen Wettbewerb so spannend. Entwickelt und initiiert wurde der Wettbewerb und sein Prozedere von der Unternehmensberatung APROS Consulting & Services GmbH aus Reutlingen und den Unternehmerrunden Reutlingen und Eningen. Geschäftsführer Volker Feyerabend entwickelt und betreut er die Jury und den Bewerbungs-, Auswertungs- und Gewinnprozess mit seinem Team.

So sind die Veranstalter auf die neuen Bewerber der Runde des Jahres 2023/ 2024 gespannt. Bald 250 Unternehmen der Unternehmerrunden, der Firmen des Mentorenkreises des Reutlinger Spendenparlaments, des Gesundheitsforums und Firmen des Managerbund Reutlingen sind im Teilnehmerkreis. Die Jury um den Vorsitzenden Volker Feyerabend mit Christiane Koester-Wagner, Vertreterin des Spendenparlaments zusammen mit Hansjörg Schühle, Vorsitzender des Mangerbundes Reutlingen wird in dem anonymen Prozess sicher wieder viele Bewerbungen auswerten müssen. Eine Jury mit einschlägigen Fachkenntnissen aus verschiedenen Gebieten.

In der Region Reutlingen ist der Wettbewerb ein fester Baustein im Markt und starker Anreiz für die Unternehmen, sich zu engagieren - das zeigte auch im letzten Jahr die erstaunliche Resonanz. Erwähnenswert ist, wer in den letzten Runden nicht gewonnen hat, kann es mit einer erneuten Bewerbung wieder versuchen. "Wir können stolz sein, wie viele innovative, leistungsstarke und sozial engagierte Unternehmen hier in der Region Reutlingen ansässig sind." zeigt sich Volker Feyerabend beeindruckt.

Hauptsponsoren des Wettbewerbes werden wieder die Unternehmensberatung, Werbe- und Presse- Agentur APROS Consulting & Services GmbH und die landesprämierte SPARTANER-Team.de, die Menschen und Unternehmen bei Sport und Gesundheit begleitet.

Diesmal leistet der diesjährige Preissponsor Bold & Bright GmbH, die im B2B Bereich der Werbetechnik unterwegs sind- einen erstaunlichen Beitrag zu den Preisen. "Ich freue mich so die Gewinner wertzuschätzen und bin schon gespannt, wer das sein wird", so Geschäftsführer Johannes Stutzbach.

Und zustimmend meint Preissponsor Daniel Schneider, Schneider Fotos, der sich auf hochwertige und individuelle Portraitfotografie und Bewerbungsfotos im Premiumbereich spezialisiert hat "Herausragende Gewinner in einem anonymen und unabhängigen Bewertungsprozess ist das, was man sich für eine gute, stetige Entwicklung im Markt der Reutlinger Region wünscht."

So sollen auch mit der Initiative "Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen" darüber hinaus auch Kooperationen und Netzwerke gestärkt und die Wirtschaftsentwicklung und das intensive Engagement der Firmen gefördert und transparent gemacht werden.

Über Jahre ist der nachhaltige Erfolg, der bisher ausgezeichneten Teilnehmer bemerkenswert. Und daher wird, so hofft man, der Wettbewerb auch in der diesjährigen Runde sicherlich weiteren Zulauf finden, denn der Ruf ist beispielhaft.

