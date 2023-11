Startseite schuhplus feiert 20 Jahre: Erfolgreiche Entwicklung vom Kellerbetrieb zum größten Übergrößen-Schuhspezialisten Europas Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-11-28 21:22. Versandhaus für große Damenschuhe sowie große Herrenschuhe verlost Traumpreise zum 20. Geburtstag Das renommierte Versandhaus für Schuhe in Übergrößen, schuhplus, begeht in diesem Jahr sein 20. Jubiläum und steht damit für zwei Jahrzehnte erfolgreicher Entwicklung im Bereich großer Damenschuhe (https://www.schuhplus.com/damenschuhe) und große Herrenschuhe. Gegründet im bescheidenen Keller der Unternehmensgründer Kay Zimmer und Georg Mahn, hat sich das Unternehmen kontinuierlich zu Europas größtem Spezialversender für Übergrößen-Schuhe entwickelt. Was vor 20 Jahren als visionäres Unternehmen begann, ist heute ein Paradebeispiel für strategisches Wachstum und die richtige Positionierung am Markt. Die Gründer erkannten bereits damals die kaufmännische Relevanz einer spezialisierten Nische und setzten konsequent auf XL-Damenschuhe und Herrenschuhe in Übergrößen (https://www.schuhplus.com/herrenschuhe). Diese klare Ausrichtung hat schuhplus zu einem Pionier in der Branche gemacht und setzt Maßstäbe für Start-Ups in der heutigen digitalen Wirtschaft. Die Geburtstagsstimmung bei schuhplus spiegelt nicht nur das Erreichen eines Meilensteins wider, sondern auch den Erfolg einer strategischen Vision, die sich über zwei Jahrzehnte hinweg bewährt hat. Der Weg von den Anfängen im Keller bis zur Position des größten Übergrößen-Schuhspezialisten Europas war geprägt von Innovation, unternehmerischem Geschick und der konsequenten Fokussierung auf die Bedürfnisse einer spezifischen Zielgruppe. Kay Zimmer, Mitgründer von schuhplus, blickt auf die Startphase zurück: "Es war eine aufregende Reise von unseren bescheidenen Anfängen bis zu dem, was schuhplus heute repräsentiert. Die Idee, sich auf große Damenschuhe und XL-Herrenschuhe zu spezialisieren, war damals mutig, aber wir haben an die Notwendigkeit dieser Nische geglaubt. Heute sind wir stolz darauf, dass schuhplus nicht nur ein Versandhaus ist, sondern, dass unsere Marke zum Synonym für große Schuhe wurde." Co-Gründer Georg Mahn ergänzt: "In den letzten 20 Jahren haben wir nicht nur die XL-Schuhmodeindustrie verändert, sondern auch das Selbstbewusstsein vieler Menschen gestärkt, die Schwierigkeiten beim Schuhkauf hatten. Unser Engagement für Qualität und Stil in Übergrößen hat uns nicht nur zu einem Versandhaus gemacht, sondern zu einer Gemeinschaft von Menschen, die große Schuhe in jeder Größenlage lieben." schuhplus hat nicht nur Größe in Bezug auf Schuhe, sondern auch in Bezug auf sein Sortiment und seinen Service. Das Unternehmen bietet eine umfangreiche Auswahl an trendigen und qualitativ hochwertigen Schuhen in Übergrößen für Damen und Herren. Dabei werden die neuesten Modetrends genauso berücksichtigt wie die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden. Mit der Gesamtnote "Sehr Gut" erzielt der SchuhXL-Spezialist stets Bestnoten von Kundinnen und Kunden für Zufriedenheit, Service und Qualität Die digitale Transformation hat auch vor schuhplus nicht Halt gemacht. Mit einem benutzerfreundlichen Online-Shop bietet das Unternehmen seinen Kunden die Möglichkeit, bequem von zu Hause aus einzukaufen und von einem breiten Sortiment zu profitieren - und das bei bester Erfüllung einer Customer Journey. Die Webseite des Unternehmens aus Niedersachsen ist nicht nur ein Schaufenster für XL-Schuhe, sondern auch eine Plattform, auf der Kunden* sich über aktuelle Trends informieren können. Im Laufe der Jahre hat schuhplus nicht nur das Produktsortiment erweitert, sondern auch seine Reichweite. Heute beliefert das Unternehmen standardmäßig Kunden in ganz Europa und hat sich als verlässlicher Partner für alle etabliert, die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Übergrößen-Schuhen sind. Auch der Versand über die Grenzen Europas hinaus gehört zum Tagesgeschäft. Die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum von schuhplus sind nicht nur eine Gelegenheit, die Vergangenheit zu reflektieren, sondern auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Das Unternehmen plant strategisch, sein Engagement für Innovation und Qualität weiter zu stärken und seine Position als führender Übergrößen-Schuhspezialist in Europa dezidiert auszubauen. Der Jubiläumszeitpunkt markiert nicht nur einen Meilenstein für schuhplus, sondern auch einen Höhepunkt in der Entwicklung des Übergrößen-Schuhmarktes. Die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Schuhen in großen Größen spiegelt wider, dass schuhplus nicht nur ein Trendsetter, sondern auch ein Wegbereiter für positive Veränderungen in der Modebranche ist. Über 20 Jahre hinweg hat schuhplus bewiesen, dass Leidenschaft für das Produkt, Innovation und die Fokussierung auf die Bedürfnisse der Kunden der Schlüssel zum Erfolg sind. Das Jubiläum ist nicht nur ein Rückblick auf die Vergangenheit, sondern auch ein Ausblick auf eine vielversprechende Zukunft für schuhplus und die gesamte Branche der Übergrößen-Schuhe. Zur Feier des 20-jährigen Bestehens gibt es ein großes Jubiläumsgewinnspiel von schuhplus (https://www.schuhplus.com/gewinnspiele), bei dem die Kunden die Chance haben, 20 beeindruckende Traumpreise zu gewinnen. Das Gewinnspiel unterstreicht nicht nur die Freude über das Jubiläum, sondern auch die Wertschätzung gegenüber den treuen Kunden. Die Traumpreise reichen von exklusiven Reisen über Einkaufsgutscheine bis hin zu besonderen VIP-Erlebnissen wie Musical-Freikarten. Der SchuhXL-Profi schuhplus möchte damit seinen Kunden für ihre langjährige Unterstützung danken und die Jubiläumsfeierlichkeiten zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. schuhplus - Schuhe in Übergrößen - ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie "Bester Arbeitgeber", "Unternehmen der Zukunft", "Shop des Jahres", "Bester Webshop" oder "Bestes Unternehmen Social Media Marketing" zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. 