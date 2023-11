Startseite Wunderschöne, äusserst dauerhafte Holzfassaden und Holzterrassen mit ABODO Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-11-28 16:40. Mit dem Fassadenholz und Terrassenholz ABODO Vulcan® erreicht man bestmögiche Dauerhaftigkeit (EN 350-Wert: 1), hohe Nachhaltigkeit und Kosten-Vorteile. Aus FSC-zertifiziertem Plantagenholz, der praktisch astfreien neuseeländischen Radiata-Kiefer, entsteht durch thermische Modifikation das einzigartig dauerhafte und schöne Fassadenholz und Terrassenholz ABODO Vulcan. Die spezielle thermische Modifizierung dieser Radiata-Kiefer erhöht die Haltbarkeit und Stabilität dramatisch. Es wird eine ästhetisch schöne, braune Färbung erreicht, die eine optisch wunderschöne Fassaden- und Terassen-Architektur ermöglicht. Durch den speziellen thermischen Modifikations-Prozess erreicht man ABODO Vulcan Fassaden- und Terrassenholz mit: - Sehr hoher Dauerhaftigkeit (höchste Resistenzklasse 1 : EN 350) - Schöner schokoladenbrauner Farbe (verwittert grau, wenn sie unbeschichtet bleibt) - 50 % geringerem Quellen und Schwinden als konventionelle Radiata-Kiefer = höhere Stabilität und weniger Bewegung bei Belastung - Verbesserten thermischen Eigenschaften = 20-30 % bessere thermische Leistung als konventionelle Radiata-Kiefer Ausführlichere Informationen bietet die 8-seitige Broschüre unter:

https://drive.google.com/file/d/1Ijs_M8W65hW529faX8aGAWy8v9XmBaCh/view?u... Die Sidler Holz AG beliefert den spezialisierten Baufachhandel. Dank dieser Partnerschaft ist ABODO Vulcan in der ganzen Schweiz erhältilich. Importeur Schweiz: Sidler Holz AG, Oberlunkhofen Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sidler Holz AG

Herr Erich Sidler

Zugerstrasse 26

8917 Oberlunkhofen

Schweiz fon ..: +41 56 634 11 62

web ..: http://www.sidlerholz.ch

email : info@sidlerholz.ch Die Sidler Holz AG, Oberlunkhofen importiert ABODO Vulcan® Fassadenholz und Terrassenholz in die Schweiz. In Partnerschaft mit dem spezialisierten Baufachhandel kann die Sidler Holz AG die Kundenwünsche bestens erfüllen. Pressekontakt: Effiprom GmbH, Abt. Public Relations

Herr Emil Heinrich

Weidstrasse 12

8913 Ottenbach fon ..: +41 79 207 79 82

web ..: http://www.effiprom.ch

email : heinrich@effiprom.ch Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten