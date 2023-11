Startseite Innovative Wärmepumpen kaufen bei STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-11-28 16:37. Luft-Wärmepumpen und Sole-Wärmepumpen Wer eine innovative, umweltfreundliche und robuste Wärmepumpen-Heizung kaufen möchte, der ist bei STIEBEL ELTRON in Österreich (https://maps.app.goo.gl/o9J1GyjCcFoFGaAVA) auf jeden Fall richtig. Die Luft-Wasser-Wärmepumpen und Sole-Wasser-Wärmepumpen aus dem Hause STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH sind allesamt energiesparend, klimafreundlich und enorm wartungsarm. Moderne Wärmepumpen-Heizungen (https://www.stiebel-eltron.at/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_ene...) können zudem ebenso Kühlen und das Warmwasser entsprechend aufbereiten. Insgesamt gesehen stellen moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen und Sole-Wasser-Wärmepumpen alternative Heizsysteme dar, die bis zu 100 Prozent CO2 einsparen können, wenn diese mit sauberem Strom aus Sonnenenergie, Windkraft oder Wasserkraft betrieben werden. Vorteile von STIEBEL ELTRON Wärmepumpen auf einen Blick: - robust, umweltschonend und flexibel einsetzbar

- spart laufend Heizkosten ein

- mit jeder modernen Haussteuerung kombinierbar

- breite Förderprogramme für Wärmepumpen

- defacto keine Wartung notwendig

- modernste Energiespar-Technik made in Germany

- STIEBEL ELTRON Wärmepumpen sind für Altbau-Sanierungen geeignet

- STIEBEL ELTRON Wärmepumpen sind für Neubau-Projekte geeignet Über STIEBEL ELTRON: Mit einem Jahresumsatz von mehr als 830 Millionen Euro gehört STIEBEL ELTRON, gegründet 1924, zu den führenden Unternehmen auf dem Markt für Haustechnik, Wärmepumpen-Heizungen für Altbau-Sanierungen und Neubau-Projekte sowie erneuerbare Energien. STIEBEL ELTRON, ein zukunftsorientiertes Familienunternehmen, entwickelt stets Produkte für komfortable, effektive und umweltfreundliche Haustechnikanwendungen. STIEBEL ELTRON (https://www.stiebel-eltron.at/de/home.html) setzt bei der Produktentwicklung und Produktion konsequent auf eigenes Fertigungsknowhow.Daher sind Lösungen zur Warmwasserbereitung, -belüftung und -kühlung äußerst effektiv. Neben vier weiteren Standorten im Ausland produziert STIEBEL ELTRON auch an seiner Unternehmenszentrale in Holzminden, Niedersachsen, Hameln, Freudenberg und Eschwege. STIEBEL ELTRON beschäftigt weltweit über 4.000 Mitarbeiter. Impressum STIEBEL ELTRON Gesellschaft mbH Adresse: Margaritenstrasse 4A, A-4063 Hörsching bei Linz

Telefon: +43 7221/74600-0

E-Mail: office@stiebel-eltron.at Kontakt

STIEBEL ELTRON Gesellschaft mbH

Marco Gojcevic

Margaritenstr. 4

4063 Hörsching

07221 746000

https://maps.app.goo.gl/5rEijFKDFtTcEA6aA Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten