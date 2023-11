Startseite Die CEHATROL Technology eG setzt auf NATÜRLICHES Wasser. Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-11-28 11:34. Wasser-Perlitz bietet naturnahe Wasseraufbereitung an. Berlin, den 28.11.2023 Unser Lebensmittel Nummer 1 - das Wasser. Immer mehr Menschen nehmen die Qualität ihres Trink- und Kochwassers selbst in die Hand. Mit der hauseigenen Wasserquelle entfällt der Weg zum Getränkemarkt und das Lagern der Wasserflaschen. Die Firma Wasser-Perlitz hat zusammen mit deutschen Ingenieuren die Maifan-Mineralisierung für Umkehrosmose - Filteranlagen verfügbar gemacht. Maifan - ein mineralisches Multitalent. Dieses besondere vulkanische Gestein verleiht dem Wasser feinsten Geschmack direkt aus der Natur. Umkehrosmose - was ist das? Umkehrosmose wird der Vorgang genannt, bei dem Wasser mit einem Feinstfilter (Membrane) von Fremdstoffen gereinigt wird. Es entsteht hochreines Wasser, das als Basis für unsere spezielle Mineralisierung dient. Durch diese Art der Wasseraufbereitung wird naturnahes und zugleich zellverfügbares Wasser erzeugt.

Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Immerhin bestehen wir zu 70% daraus. Es ist Durstlöscher und erfüllt weitere wichtige Funktionen im menschlichen Körper. -Schadstoffe werden aus dem Körper gelöst und abtransportiert

-Wasser ist Baustoff und Bestandteil aller Körperzellen und -flüssigkeiten,

-es ist unersetzlich für gesunde und vitale Stoffwechselabläufe,

-Wasser reguliert die Körpertemperatur und

-bestimmt die Fließeigenschaften des Blutes Die CEHATROL® Technology eG wird die Kernkompetenz "MENSCH" zukünftig intensiver fokussieren und kann durch die neu entstandene Kooperation mit Wasser-Perlitz NATÜRLICHES Wasser anbieten. Die Firma Wasser-Perlitz, mit Gründungsjahr 2015 und Firmensitz Willich, ist Ansprechpartner für professionelle Wasseraufbereitung. Sie liefern Lösungen für Gewerbe, Landwirtschaft und private Haushalte. Sogar starke Ablagerungen in Rohrleitungen werden durch spezielle Verfahren nachhaltig entfernt und härtebildende Stoffe im Wasser auf physikalischem Weg enthärtet - ohne Strom, ohne Chemie. Das Ergebnis ist herrlich weiches Wasser im ganzen Haus. Aktuell betreut die CEHATROL® Technology eG mehr als 7200 Mitglieder aus verschiedensten Branchen, d.h. Privatpersonen, Institutionen und Unternehmen und Ländern! Wir freuen uns, dass wir die Firma Wasser-Perlitz als Partner gewonnen haben und jetzt auch professionelle Beratungen und Lösungen zur Wasseraufbereitung für unsere Mitglieder anbieten. Gern unterstützen wir bei der Kontaktmöglichkeit zur Firma Wasser-Perlitz. CEHATROL® Technology eG CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft. Kontakt

