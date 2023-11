Startseite Regenbogenpapa Michael Züfle wirbt für gesellschaftliche Akzeptanz Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2023-11-28 09:07. 3. internationaler Speaker Slam Michael Züfle aus Magstadt im Landkreis Böblingen (Baden-Württemberg) nahm am 16.11.2023 mit weiteren 200 Finalist:innen aus insgesamt 27 Nationen am 3. internationalen Speaker Slam in Wiesbaden teil. Dieser fand erstmals auf zwei Bühnen gleichzeitig statt. Der Speaker Slam, ist ein anerkannter Rednerwettstreit, der unter anderem schon in Städten wie New York, Wien, Frankfurt und München durchgeführt wurde. Mit seiner sehr persönlichen Geschichte beeindruckte Michael Züfle nicht nur das Publikum vor Ort und tausende Menschen weltweit per Live-Stream, sondern er überzeugte auch die hochkarätig besetzte Fachjury mit Dirk Hildebrand von den Radioexperten, Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger und Scoutingexpertin Stephanie Pierre. Michael Züfle erzählte sehr offen und emotional, wie ihn die Angst vor Ablehnung lange daran hinderte, sich zu so zu zeigen wie er ist und wie er nach seinem mutigen Coming Out sein Leben endlich glücklich und frei leben kann. Inzwischen hat er seine eigene Regenbogenfamilie gegründet, ist mit seinem absoluten Traummann verheiratet und stolzer Papa. Mit seiner Geschichte möchte er anderen Menschen Mut machen, sich ihren Ängsten zu stellen und für sich einzustehen und wirbt damit auch für mehr Akzeptanz in der Gesellschaft. Als Life Coach unterstützt er inzwischen auch andere Menschen der queeren Community dabei, sich offen und ganz selbstverständlich in allen Lebensbereichen zu zeigen. Beispielsweise traut sich die Mehrheit der gleichgeschlechtlichen Paare in Deutschland leider immer noch nicht sich händchenhaltend in der Öffentlichkeit zu zeigen. Damit muss laut Michael Züfle Schluss sein.

Als Redner trat er unter anderem auch schon bei der FAIL IN LOVE NIGHT in der Rosenau in Stuttgart im März dieses Jahres vor rund 140 Zuschauern auf. Sein spannender Speaker-Auftritt fand große Beachtung und er erhielt für seine herausragende Leistung den begehrten Excellence Award verleihen. Als zertifizierter Speaker und Coach unterstütze ich vor allem queere Menschen dabei, sich ihren Ängsten zu stellen, für sich einzustehen und sich ganz offen in allen Lebensbereichen zu zeigen, ein Leben zu kreieren, das so bunt ist wie ein Regenbogen! Kontakt

