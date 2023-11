Startseite Notverkauf - GSM-F4 AUTOMATION ASSEMBLY MACHINE FOR GLASS SYRINGES VON OPTIMA automation GmbH Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-11-27 19:43. Die Maschine wurde von einem der weltweit führenden Hersteller von Montageanlagen und Zuführsystemen für die Pharmaindustrie gefertigt und steht aufgrund besonderer Umstände kurzfristig zum Verkauf. Für schnell entschlossene Entscheider bietet sich jetzt die einmalige Chance, eine fabrikneue GSM-F4 Montagemaschine für Glasspritzen, vollautomatisiert (Sondermaschinenbau) des renommierten deutschen Herstellers OPTIMA automation GmbH noch in diesem Jahr günstig zu erwerben, ganz ohne die üblichen langen Lieferzeiten. Die Key Facts der GSM-F4 Montagemaschine:

Kapazität etwa 150 Teile pro Minute im 4-Spur-Design

Montage von 4 Formaten: 0,5 ml; 1,0 ml; 1 ml lang; 2,25 ml

Kein Glas-zu-Glas-Kontakt (Option)

In-Process-Kontrollen (IPC)

Schonende Handhabung der Produkte

Alle herkömmlichen Klebstoffe (Panacol & Loctite)

Kompaktes Design

Eingerichtet für Reinraumumgebung Klasse D / ISO 8. Die DEUTSCHE PFANDVERWERTUNG ist damit beauftragt, die Montagemaschine aufgrund § 1235 BGB im Wege der öffentlichen Versteigerung zu verkaufen. Die Versteigerung findet am 13.12.2023 um 12.00 Uhr im Konferenzraum des Hotels Hilton Garden Inn, Mercedesstr. 75, 70372 Stuttgart, statt. Leiter der Versteigerung ist der öffentlich bestellte, vereidigte Versteigerer, F. Eberhard Ostermayer. Alle Informationen, Konditionen, Fotos und Video sind abrufbar unter: www.deutsche-pfandverwertung.de > Versteigerungstermine. Die Konstruktionszeichnung ist nach Abgabe einer NDA in einem Datenraum zugänglich Für eine persönliche Besichtigung bei der Firma OPTIMA automation GmbH in Stuttgart Fellbach (Nähe Flughafen Stuttgart) ist eine Terminvereinbarung über office@deutsche-pfandverwerung.de erforderlich. Der für die Maschine verantwortliche Ingenieur aus dem Hause OPTIMA steht dort zur Beantwortung der Fragen zur Verfügung. Eine Registrierung zur Versteigerung ist bis 24 Stunden vor Versteigerungstermin notwendig. Wer nicht persönlich zum Versteigerungstermin kommen kann, für den besteht die Möglichkeit, sich mit einem schriftlichen Gebot oder einem online-Vorgebot an der Versteigerung zu beteiligen. Kontakt:

Herr F. Eberhard Ostermayer

Tel. 08027 908 9928

eberhard.ostermayer@deutsche-pfandverwertung.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: DEUTSCHE PFANDVERWERTUNG Ostermayer & Dr. Gold GbR

Frau Dagmar Gold

Bierhäuslweg 9

83623 Dietramszell

Deutschland fon ..: 08027 908 9928

web ..: http://www.deutsche-pfandverwertung.de

email : office@deutsche-pfandverwertung.de Deutsche Pfandverwertung Ostermayer & Dr. Gold GbR ist als führender deutscher Dienstleister für die Verwertung von vertraglichen und gesetzlichen Pfandrechten deutschlandweit tätig. Das Unternehmen wird von öffentlich bestellten, vereidigten Versteigerern betrieben, die von Gesetzes wegen zur Durchführung einer Öffentlichen Versteigerung befugt sind. Wir bieten die einfache und schnelle Alternative zur Umsetzung der Forderungsrealisierung mittels der Pfandrechtsverwertung aller Art. Bei der Verwertung akquirieren wir auch international, um einen größtmöglichen Käuferkreis zu erreichen. Unsere Auftraggeber sind Kreditinstitute, Unternehmer, die öffentliche Hand, Insolvenzverwalter, Rechtsanwälte, Immobiliengesellschaften, Speditionen, Logistiker, Unternehmen, Erben und Privatpersonen.

