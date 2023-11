Startseite Fehlerbekanntmachungen für einen falschen Bilanz-Lagebericht mit Bezug auf ein vergangenes Geschäftsjahr Pressetext verfasst von HorstWerner am Mo, 2023-11-27 18:01. Die Kapitalmarktaufsicht hat im Zuge ihrer gesetzlicher Prüfungsaufgaben festgestellt, dass der Lagebericht für ein Beteiligungsdunternehmen gemäß § 109 Absatz 1 Satz 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) fehlerhaft ist. In Bilanzkontrollverfahren prüft die Kapitalmarktaufsicht die Rechtmäßigkeit von Jahresabschlüssen oder Konzernabschlüssen mit den zugehörigen Konzern-Lageberichten. Die Bekanntmachung erfolgt nach § 109 Absatz 2 Satz 1 WpHG. Der Geschäftsverlauf und die Lage der Gesellschaft wurden nicht hinreichend dargestellt, weil nicht benannt wurde, dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft durch die Arbeiten an der Übernahme und die Finanzierung der operativen Tätigkeit einer bilanziell überschuldeten, nicht börsennotierten Gesellschaft auch den Einstieg in die Solarbranche umfasste. Vielmehr stellte sich die Gesellschaft lediglich als einen Börsenmantel dar, der nach operativem Geschäft Ausschau hält. Sie beschrieb sich als eine Beteiligungsgesellschaft mit dem Fokus auf Investitionen in liquide börsennotierte Titel. Dies verstößt gegen § 289 Absatz 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuches (HGB), wonach im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Kapitalgesellschaft so darzustellen sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Diese Anforderung ist nur erfüllt, wenn alle für den Geschäftsverlauf und die Lage der Gesellschaft wichtigen Grundlagen zutreffend und nachvollziehbar berichtet werden. Über die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Risiken wurde nicht hinreichend berichtet. Es wurde nicht angeführt, dass eine von der Beteiligungs AG zur Finanzierung der operativen Tätigkeiten einer in der Solarbranche tätigen Gesellschaft gezeichnete, nicht börsennotierte Anleihe mit einem Nennwert in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro möglicherweise nicht zurückgezahlt werden kann. Dieser Umstand stellte aber ein wesentliches unternehmensspezifisches Risiko dar. Zum einen war die Nicht-Rückzahlung jedenfalls nicht unwahrscheinlich. Die Anleihe war lediglich mit Aktien einer ebenfalls in der Solarbranche tätigen Gesellschaft, die mit geringem Handelsvolumen im Freiverkehr gehandelt wurden, besichert. Zum anderen war für den Fall der Nicht-Rückzahlung mit einer negativen Prognoseabweichung zu rechnen. Der Nennwert der Anleihe belief sich auf bis zum Achtfachen des prognostizierten Jahresfehlbetrags. Dies verstößt gegen § 289 Absatz 1 Satz 4 HGB, wonach im Lagebericht die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zu beurteilen und zu erläutern ist. Dies setzt voraus, dass alle wesentliche Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, benannt werden. Über HorstWerner Komplettes Benutzerprofil betrachten