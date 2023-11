Startseite Gilbers und Baasch Immobilien GmbH vermittelt erfolgreich den Verkauf einer Wohnanlage in Euskirchen-Stotzheim Pressetext verfasst von GilbersBaasch am Mo, 2023-11-27 14:36. Die renommierte Trierer Immobilienfirma Gilbers und Baasch Immobilien GmbH teilt mit Freude den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs einer Wohnanlage in Euskirchen-Stotzheim mit. Diese Immobilie, bestehend aus drei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 36 Wohneinheiten, konnte von unseren Experten erfolgreich an einen erfahrenen Investor vermittelt werden. Die Wohnanlage befand sich zum Zeitpunkt des Verkaufs in einem äußerst gepflegten Zustand, alle 36 Wohnungen waren vollvermietet. Durch die gefragte Wohnlage und den ausgewogenen Mieter-Mix besteht zudem ein hohes Potential für die Neu – oder Nachvermietung. Die Unternehmensgruppe Gilbers & Baasch hat bei diesem Transaktionsprozess sowohl die Verkäufer als auch die Käufer eng beraten und unterstützt. Über den genauen Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Im Rahmen unserer kontinuierlichen Ausweitung des Investmentbereichs und der Betreuung ausgewählter Investoren aus Deutschland und Luxemburg sind wir bei der Unternehmensgruppe Gilbers & Baasch weiterhin gezielt auf der Suche nach attraktiven Verkaufsobjekten. Unsere Expertise in der Immobilienberatung und Transaktionsabwicklung ermöglicht es uns, sowohl Verkäufern als auch Käufern einen erstklassigen Service zu bieten. Für vorgemerkte Mandanten sind wir stets bestrebt, attraktive Investmentmöglichkeiten zu identifizieren und zu realisieren. Unser engagiertes Team arbeitet kontinuierlich daran, innovative und renditestarke Anlagemöglichkeiten zu evaluieren. Wir legen dabei besonderen Wert auf eine sorgfältige Risikoanalyse, um die langfristige Werthaltigkeit unserer Investitionen sicherzustellen. Interessierte können weitere Informationen zu unserem Investmentbereich auf unserer Website unter investment.gilbers-baasch.de finden. Die Gilbers und Baasch Immobilien GmbH steht Ihnen für Fragen oder für weitere Informationen zu unseren vielfältigen Immobiliendienstleistungen gerne unter www.gilbers-baasch.de/kontakt zur Verfügung. Über GilbersBaasch Komplettes Benutzerprofil betrachten