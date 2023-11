Startseite Sand Explorer GmbH: Übernahme und Neustrukturierung durch internationale Investorengruppe Pressetext verfasst von sandexplorer85 am Mo, 2023-11-27 11:01. Die Sand Explorer GmbH, ein Hospitality-Unternehmen mit Sitz in Wien, gibt ihre Übernahme durch eine internationale Investorengruppe bekannt. Das Unternehmen, das aus einem 2016 gegründeten Vorgängerunternehmen hervorging, hat sich auf den Vertrieb und die Verwaltung von hochwertigen Ferienimmobilien spezialisiert und ist nun bereit für eine neue Ära nach der Covid-19-Pandemie. Diese strategische Übernahme markiert einen Wendepunkt für die Sand Explorer GmbH: Nach einer durch die Pandemie bedingten Pause plant das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeiten unter neuer Führung neu zu strukturieren und zu erweitern. Die internationalen Investoren bringen frisches Kapital sowie umfangreiche Erfahrungen in der Immobilien- und Hospitalitybranche mit, was die Grundlage für den weiteren Ausbau und die Stärkung der Marktposition von Sand Explorer bildet. Die Vision der Investorengruppe ist es, Sand Explorer GmbH zu einem führenden Anbieter im internationalen Markt für Ferien-Immobilien zu entwickeln. Infolgedessen wird das Unternehmen seine internen Strukturen und Prozesse überarbeiten, um Effizienz und Kundenservice zu verbessern. Das bestehende Team wird durch neue Fachkräfte ergänzt, um die ambitionierten Ziele in Bezug auf Wachstum und Expansion zu unterstützen.

Die Führung der Sand Explorer GmbH zeigt sich zuversichtlich, dass die Übernahme und die geplanten Veränderungen das Unternehmen zu neuen Erfolgen führen werden. Die Kombination aus bewährter Expertise und neuen Perspektiven soll es ermöglichen, den Kunden ein noch besseres und vielfältigeres Angebot an Ferienimmobilien zu bieten. Sand Explorer GmbH

Nauschgasse 4

1220 Wien

Österreich

Tel.: +43-720-228432

https://sandexplorer.online/

info@Sandexplorer.online Sand Explorer ist ein virtueller Hospitality-Betreiber, der eine dezentralisierte Hotelkette aufbaut. Wir bauen ein dezentralisiertes, automatisiertes Hotel mit weltweiten Standorten und einer einzigartigen Guest-Experience. Sand Explorer betreibt, vermietet und finanziert international Hospitality-Immobilien. Wir schaffen ein stark wachsendes, flexibles Portfolio aus hochqualitativen, renditestarken Immobilien, die an Touristen und Geschäftsreisende unter mehreren Brands in mehreren Ländern vermietet werden. Über sandexplorer85 Komplettes Benutzerprofil betrachten